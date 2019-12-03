Aiseesoft Screen Recorder 螢幕錄影錄音工具,License Code

螢幕錄影與錄音是很多人所需求的工具，Aiseesoft Screen Recorder 是我目前使用起來最順眼的一款，介面風格有專業感，雖然缺乏繁體中文語系，但是使用上並沒有太多複雜的設定，相信大家很快就可以上手，這款工具現在正在限時免費當中，限免的版本支援免安裝使用，有需求的朋友請記得到文末下載檔案，省去複雜的取得限免步驟，立刻開始使用高質量的螢幕錄影錄音軟體。

限時免費：https://www.aiseesoft.com/special/gotd/screen-recorder/

Aiseesoft Screen Recorder 螢幕錄影錄音工具,License Code

△ 進入活動頁面之後輸入自己的名字與信箱，同意隱私條款之後點選 Register 來註冊。

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△ 之後就會在信箱內收到序號，等等註冊之後就可以貼上使用

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△ 開啟軟體後，會跳出輸入註冊視窗，點擊 Register 註冊即可。

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△ 名稱隨意輸入，貼上剛剛所取得的序號，之後點選 Activate 來啟動。

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△ 啟動成功就會看到以上畫面囉！

Aiseesoft Screen Recorder 螢幕錄影錄音工具,License Code

△ 軟體主視窗的面貌，功能有螢幕錄影、錄製聲音與螢幕截圖與更多。其實這款軟體的介面與操作與 Apeaksoft Screen Recorder 和 FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder 一模一樣，應該是掛牌的啦！

Aiseesoft Screen Recorder 螢幕錄影錄音工具,License Code

△ 錄影時螢幕上會出現一個紅框，如圖本文第一張圖片，可以自己調整錄影範圍的大小，操作面板上可以快速勾選輸入來源、螢幕裝置、全螢幕錄影、視窗錄影等設定。

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△ 錄音的介面，支援系統預設音樂輸出與麥克風，點擊 REC 即可已開始錄製。

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△ 設定按鈕可以設定檔案儲存的位置，設定開始結束錄影的快捷鍵、暫停與繼續錄影的快捷鍵與截圖快捷鍵。存檔格式目前有 WMV、MP4、MOV、F4V、AVI、TS 與 GIF，MP4 支援 H.264 的壓縮編碼，最高可以到達 60FPS 的錄影，品質可以自己在做細節設定。滑鼠操作可以設定顏色顯示，在錄影中會呈現的更加清楚。

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△ 自動停止錄影的設定。

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△ 開始錄影後會有一個小小的操作面板，可以方便暫停或停止，或是縮小到系統列。

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△ 錄影後會顯示預覽的視窗，自己先看看是否滿意囉！關閉時會詢問是否存檔。

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△ 軟體介面還有迷你模式，可以吸附在螢幕邊緣，隨時取用也很方便唷！

這樣的好工具，不收下就可惜囉！！！

https://www.aiseesoft.com/screen-recorder/

免安裝版：
Aiseesoft Screen Recorder 2.1.60.7z（GOOGLE下載）
Aiseesoft Screen Recorder 2.1.60.7z（1DRV下載）
Aiseesoft Screen Recorder 2.1.60.7z（MEDIAFIRE下載）
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檔案大小：19.50 MB

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