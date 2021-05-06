螢幕錄影APP

有錄製教學影片的需求，有什麼推薦的螢幕錄影工具嗎？最近小編發現一款非常方便的螢幕錄影工具 Shar.ec，完全不需要下載任何 App 就能線上完成，只需要用瀏覽器開啟 Shar.ec 就能夠完成線上錄影，錄影完成後 Shar.ec 還會產生分享連結，自動將錄製好的影片上傳到線上，朋友、學生只要點開連結，不需要下載檔案就可線上觀看教學影片，有需要的朋友可以收下這款方便的線上螢幕錄製工具。如果你需要剪輯，RecordCast 這款線上螢幕錄影工具，還內建編輯器，可以讓你剪完再下載。

Shar.ec

進入 Shar.ec 首頁後就可以看到螢幕錄影選項，Shar.ec 提供螢幕錄影、螢幕＋視訊鏡頭錄影。

線上錄影工具

另外聲音來源的部分，可以選擇不錄製聲音、麥克風聲音及瀏覽器聲音。

螢幕錄影APP

確認好聲音來源後，就可以選擇要錄製的視窗囉，可以選擇瀏覽器畫面，也可以選擇電腦視窗畫面，確定畫面後點擊下方的「分享」就會開始錄製啦。如果你是錄製教學影片，可以開啟 PPT 視窗後，點擊分享就能夠開始錄製。

螢幕錄影chrome

小編用螢幕錄製＋視訊鏡頭錄製，實際錄製效果如上圖所示，視訊鏡頭錄製的人像會顯示在右下角。

Shar.ec

錄製完成後按下 Stop，Shar.ec 會同步產生「連結」，使用者可以選擇下載錄製好的影片，或者直接將錄製好的影像透過連結傳送給朋友，雙方都不用下載 / 上傳就可以完成囉，連結替各位放在下面，有需要的朋友趕快收下囉。

Shar.ec：https://shar.ec/

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