Word 大綱編號沒有你愛用的編號嗎？有用過 Word 的朋友都知道，當我們有清單式的資料需要陳列時，可以透過 Word 內建的「編號」功能來做到，輸入完第一行時按下 Enter 就會自動換行並主動列出編號，不過預設的編號只有數字 123、英文 ABC、國字一二三、甲乙丙等...，要如何新增內建沒顯示的符號作為編號呢？像是 ①、② 或是 ⑴、⑵ 等...不常見的符號，要如何加入大綱編號呢？以下跟著小編來看看如何使用吧！另一個 Word 上班族很常見的問題就是表格跑掉，教你 Word 表格自動調整，學會徹底解決表格跑掉問題。

如果你不太明白大綱編號是什麼，看到上圖畫面大概就會有概念了，就是快速的替清單開頭加上編號。

但是預設的編號大家都一樣，本篇文章就要來與各位分享，如何召喚出一陳不變的「大綱編號」？

首先點擊 Word 上方工具列「插入」>「符號」>「其他符號」。

左邊的字型下拉選單選擇「一般文字」，右邊的子集合選擇「刮號文數字」後按下確定。

插入成功後，輸入文字按下 Enter 就能夠成功列清單囉！

而且回到剛剛「大綱編號」這邊，就可以看到已經新增到選項中了，透過這樣的方式就能夠新增不同於預設的連續編號樣式囉～學起來了嗎？趕快去找找有沒有自己喜愛的清單符號吧。