被修改的 Word 文件，要怎麼校稿才不會看到頭昏眼花呢？Word 幾乎是大家辦公最常用的軟體之一，雖然今天分享的比較功能是一個滿基本的方式，但還是有大多數人都不會使用，所以今天要跟大家分享「如何在 Word 利用比較功能，在最快的時間內自動比較兩份相似文件，學會之後就再也不需要人工用眼睛校對的死去活來，還深怕會有漏掉的地方，趕快來看看如何使用比較的功能吧！關於 Word 小技巧你也可以參考：Word 加入功能變數，讓數字自動加總
△ 接著選擇兩份要比較的文件，左方為原始文件，也就是還沒經過修改的，右方是經過修改的文件，兩者都可以透過下拉式選單直接選取。
△ 接著就可以看到如上圖的畫面，看起來有點複雜，但其實理解之後很容易，我們主要要看的是左邊大區塊的畫面，左邊這塊是兩個文件比較之後的畫面，右上是原始文件，右下是修改後的文件。你可能會覺得奇怪，為什麼左邊比較的文件，沒有秀出比較後的不同之處？如果你的畫面沒有秀出比較後的不同之處，請點擊上方紅色箭頭指示的地方，效果如下圖：
△ 點擊之後，就可以看到 Word 幫我們把兩份文件的不同之處，呈現在左方的畫面中啦！這樣是不是比人工抓出不同之處還要快速又準確呢～
△ 那麼找到不同支出之後，要怎麼更正呢？滑鼠移動到更正的文字上方並點一下，按下箭頭指示處的地方選擇「接受」，Word 就會自動幫我們訂正為修改之後的版本，相反的，如果你覺得原始版本比較好就選擇拒絕，這樣就會恢復成原始的版本啦！
△ 全部都改完之後，就會顯示上圖的提示「文件中沒有任何註解或追蹤修訂」，看到這個就代表全部的不同之處，或是被修改過的地方全部改完啦！用這樣的方式來訂正文章、修改報告是不是比人工校閱快多了呢～
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