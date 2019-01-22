LINE 電腦版批次儲存照片，再也不用一張一張存檔

2019-01-22 02:23:05 9M87
LINE 電腦版該如何批次下載圖片

你知道電腦版 LINE 的照片可不用一張一張下載嗎？用電腦大螢幕看 LINE 群組照片就是過癮！但看到喜愛的照片想要收藏怎麼辦呢？你知道 LINE 電腦版的照片，可以一次大量下載，不用一張一張點開來就可以辦到嗎？本篇將跟大家分享 LINE 實用小技巧，不需要建立相簿，如何一次下載 LINE 電腦版裡的大量照片，不用再一張一張點到心很累啦！如果你還沒有電腦版，可以到這邊下載最新 LINE 電腦免安裝


步驟一：打開聊天室窗
LINE 電腦版該如何批次下載圖片

△ 這邊討論的全部都是電腦版的操作喔，打開聊天室窗後，隨意點擊一張照片，在展開的照片視窗左下角，找到四個方格所組成的圖示並點擊下去。

步驟二：選擇下載照片（可複選）

LINE 電腦版該如何批次下載圖片

△ 點擊四個小方格圖示後，每張照片右上方，都有一個小勾勾，把要下載的照片勾起來，可以複選沒有問題，勾起來後會呈現綠色勾勾狀態，全部選好之後，點擊右下角的「下載」鍵就可以啦！

步驟三：選擇儲存檔案位置，完成！

LINE 電腦版該如何批次下載圖片

△ 點擊下載鍵後，選擇存檔位置之後，按下右下角的選擇資料夾就大功告成啦！

LINE 電腦版該如何批次下載圖片

△ 最後 LINE 就會開始下載照片，等待下載進度完成，就可以到剛剛選擇的儲存位置找照片啦！記得在下載照時，千萬別把 LINE 視窗關掉，不然很有機會下載失敗喔，下次朋友傳照片過來的時候，用這個方法就可以快速下載多張照片到電腦，是不是非常容易呢？趕快來開啟 LINE 視窗試試吧！

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