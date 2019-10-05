LINE 貼圖進貨的時間又到囉！平常憋住不買沒問題，現在再憋可是會得內傷，因為 LINE 推出 16 款動物貼圖 2.5 折限時特賣，只到 10/7 日為止，平常買一組，現在可以買 4 組！這不分享給大家，太對不起自己啦。下面一次幫大家整理好這 16 款限時特價的 LINE 貼圖，有印象的不用猶豫買下去就對啦～機會可不是天天有喔！

1. 卡娜赫拉的 Komimizuk

△ 卡娜赫拉推出新角色「Komimizuk」了。這次的主角是把偷聽到的消息散播開來的Komimizuki，還有其他河邊的野生生物也一起變成貼圖登場囉！

下載：卡娜赫拉的 Komimizuk

2. Shiba Inu (Shiba-Dog)動態貼圖

△ 充滿狗狗語言的柴犬貼圖，充滿活力地動囉！變成動態貼圖後，牠還是一樣會被拉拉臉喔。

下載：Shiba Inu (Shiba-Dog)動態貼圖

3. 小貓咪 - 喵尼的日常

△ SweetHouse的療癒小貓-喵尼又來溜！這次帶了一些簡潔有力的日常小語氣，快點一起來讓聊天視窗更有趣吧！

下載：小貓咪 - 喵尼的日常

4. 喵尼來溜

△ Sweet House 裡愛撒嬌的喵尼動起來溜！動ㄘ動ㄘ～

下載：喵尼來溜

5. 療癒可愛☆麵包樹的幸福日常

△ 像剛出爐麵包的香氣一樣，讓人打從心裡覺得溫暖幸福。麵包樹們是住在每個人心中的啦啦隊，隨時為你加油打氣！給你滿滿的好心情～

下載：療癒可愛☆麵包樹的幸福日常

6. 麵包樹☆心情日記篇

△ 麵包樹的心情日記～收錄日常生活中的各種心情 ♪

下載：麵包樹☆心情日記篇

7. 貓如山和狗不動的快樂生活

△ 貓如山和狗不動在這裡向大家問好！他們熱愛傳播愛與快樂。今天就下載屬於你的動態表情吧！希望你開心每一天。

下載：貓如山和狗不動的快樂生活

8. 貓如山和狗不動的情人節

△ 愛你在心口難開？譲猫如山和狗不动來幫你甜蜜告白，女神男神手到擒來！

下載：貓如山和狗不動的情人節

9. 柴犬MARU全螢幕貼圖

△ 在Instagram上的粉絲超過250萬！有「全世界最有名的柴犬」之稱的超人氣柴犬MARU，第2彈是推出全螢幕貼圖喔！

下載：柴犬MARU全螢幕貼圖

10. 輔大猴：老派幽默

△ 過氣畫家輔大猴的有聲動態貼圖來了！各種充滿回憶的幽默老梗大集合！此組貼圖讓你在溝通上完全被年輕人邊緣化的同時, 也展現老派幽默的功力。（豎拇指）

下載：輔大猴：老派幽默

11. 熊貓狗 動態貼圖

△ 從舞痴搖身一變成為Dancing King的熊貓狗? 嘿咻嘿咻!! 咕咚咕咚!! 你也會迷上他優美的舞蹈動作!!

下載：熊貓狗 動態貼圖

12. 喵星人語錄 動態貼圖

△ 傲嬌又可愛的喵星人來囉！快來下載逗趣的動態貼圖，一起加入貓咪王國吧。

下載：喵星人語錄 動態貼圖

13. 迷你汪啊虎虎

△ 迷你汪啊虎虎來啦~快來一起玩耍呀！

下載：迷你汪啊虎虎

14. 汪啊虎虎的萌力日常

△ 這是一篇汪啊虎虎相愛相殺的萌力日常

下載：汪啊虎虎的萌力日常

15. 星座小熊動起來V

△ 星座小熊動起來第五彈！小熊跟好朋友一起動起來，趣味搞笑的模樣，讓你聊天更生動。

下載：星座小熊動起來V

16. 星座小熊動起來II

△ 星座小熊動起來第二彈！動來動去的布魯斯，讓你聊天更趣味，聊到對方笑呵呵。

下載：星座小熊動起來II

△ LINE 貼圖除了購買之外，有辦法下載原始檔嗎？今天 9m87 發現了一款 Chrome 擴充程式，可以直接下載打包 LINE 貼圖，可以直接收藏原始檔，包含靜態貼圖、動態貼圖、主題等都可以一鍵下載打包，支援 Android、iOS 及電腦版貼圖下載，直接開啟官方 LINE Store 貼圖網頁，就可以將喜愛的貼圖收藏下來啦！一起來看看如何使用吧！也請大家特別注意，收藏的貼圖僅供個人使用，千萬別去商業使用囉！