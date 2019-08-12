使用兩支手機的人很多，依賴 LINE 的人也很多，LINE 一次只能在一支手機使用也是很多人的痛處，不過現在這問題可以解決了，因為竟然有 LINE Lite 這款 APK 可以安裝，雖然台灣的 Google Play 沒有上架，不過依然可以透過 APK 的方式來安裝，安裝過後就可以在兩支不同的手機登入同一個 LINE 帳號，而且兩支手機都可以同時使用，這真的真的是太棒了！如果你也有這樣的需求，一定要學起來這該怎麼做，並且分享給朋友唷！

△ LINE Lite 必須透過 APK 來安裝（APK 可以到文末下載），所以目前只適合 Android 用戶使用，iPhone 用戶只能先說聲抱歉囉！安裝後選擇登入。

△ 我預設的條件是第二支手機來登入原本的帳號，所以選擇是 LINE 應用程式的用戶，接著勾選在其他裝置上使用 LINE 帳號。

△ 接著輸入綁定的 E-mail 帳號來登入，也可以透過行動條碼方式登入，登入時需要原本的 LINE 手機輸入認證碼。

△ 登入讀取資料只要一下下^^，之後會顯示若是有電池最佳化程式，請排除 LINE 的電池最佳化，避免 LINE 的聊天功能可能發生問題。LINE 若是從背景被關閉，的確有可能會收不到訊息或是電話唷！

△ 登入之後就可以看到聊天訊息，不過不會是所有的聊天訊息，新的訊息才會出現，聊天功能基本的貼圖功能也不會少，訊息一樣可以回收或是轉發，這種基本的使用的確就很足夠了。

△ LINE TODAY 也可以瀏覽，所有的好友清單當然也會在，也可以新增朋友或是創建群組。

△ 基本的設定也不會少，擁有的貼圖都可以直接下載，坦白說若不仔細比較的話，其實 LINE Lite 已經很符合我的使用需求囉！

* LINE Lite 只能在第二支手機登入，若是第三支手機再登入的話，第二支手機的帳號會被登出。

APK 下載：

LINE Lite Free Calls Messages v2.8.1.apk（GOOGLE下載）

LINE Lite Free Calls Messages v2.8.1.apk（1DRV下載）

LINE Lite Free Calls Messages v2.8.1.apk（BANKUPLOAD下載）

LINE Lite Free Calls Messages v2.8.1.apk（MEDIAFIRE下載）

LINE Lite Free Calls Messages v2.8.1.apk（RAPIDGATOR下載）

LINE Lite Free Calls Messages v2.8.1.apk（本站下載）

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