你知道 LINE App 現在可以使用 GIF 梗圖了嗎？在 LINE 中我們最常靠 LINE 貼圖直接表達當下的心情，但現在 LINE 與 GIFMAGAZINE 平台合作，除了 LINE 貼圖之外，還多了 GIF 梗圖能傳送，像以前要在 LINE 中傳送 GIF 梗圖給朋友，都必須要從網路上或手機中選擇 GIF 圖檔才能上傳到 LINE 聊天室中，但現在靠這個 GIFMAGAZINE 平台，就能讓你一鍵傳送 GIF 梗圖，怎麼做？就讓我們往下看吧！想更改 LINE 鈴聲的話，可參考這篇：免費更換 LINE 鈴聲教學！

LINE App 傳送 GIF 梗圖教學

首先請開啟一個 LINE 聊天室，並點選左下角的「＋」圖示，選擇最下方的「GIFMAGAZINE」並點選「許可」按鈕。

進到 GIFMAGAZINE 平台後，我們就能在上方的「回覆用」及「特輯」中看到超多 GIF 主題分類。

點選你喜歡的 GIF 動圖後，便可按下「傳送」按鈕，便可快速傳到 LINE 聊天室中後，圖檔便會開始動。

若你想要快速製作有字的 GIF 梗圖，可以點選下方的「鉛筆」圖示，可直接在上方欄位中輸入文字，輸入完畢後，你就可以看到所有 GIF 圖下方就會顯示你打的文字，接著你就能將製作完成的 GIF 梗圖傳送給朋友啦！

若你在 GIFMAGAZINE 平台上，有看到好幾個很喜歡的 GIF 圖檔，可以點選該圖右上角的「愛心」圖示便可加入到「我的最愛」，之後想使用的話，只要點選左下角的「愛心」就能看到「我的最愛」裡你所有收藏的 GIF 動圖囉！對於喜歡在 LINE 中分享 GIF 梗圖的朋友，趕緊用以上的方式來傳送吧！

LINE：App Store

LINE：Google Play

