LINE 結合 GIFMAGAZINE 平台，讓你一鍵就能傳送 GIF 梗圖！

你知道 LINE App 現在可以使用 GIF 梗圖了嗎？在 LINE 中我們最常靠 LINE 貼圖直接表達當下的心情，但現在 LINE 與 GIFMAGAZINE 平台合作，除了 LINE 貼圖之外，還多了 GIF 梗圖能傳送，像以前要在 LINE 中傳送 GIF 梗圖給朋友，都必須要從網路上或手機中選擇 GIF 圖檔才能上傳到 LINE 聊天室中，但現在靠這個 GIFMAGAZINE 平台，就能讓你一鍵傳送 GIF 梗圖，怎麼做？就讓我們往下看吧！想更改 LINE 鈴聲的話，可參考這篇：免費更換 LINE 鈴聲教學！

LINE App 傳送 GIF 梗圖教學

LINE 結合 GIFMAGAZINE 平台，讓你一鍵就能傳送 GIF 梗圖！

首先請開啟一個 LINE 聊天室，並點選左下角的「＋」圖示，選擇最下方的「GIFMAGAZINE」並點選「許可」按鈕。

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進到 GIFMAGAZINE 平台後，我們就能在上方的「回覆用」及「特輯」中看到超多 GIF 主題分類。

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點選你喜歡的 GIF 動圖後，便可按下「傳送」按鈕，便可快速傳到 LINE 聊天室中後，圖檔便會開始動。

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若你想要快速製作有字的 GIF 梗圖，可以點選下方的「鉛筆」圖示，可直接在上方欄位中輸入文字，輸入完畢後，你就可以看到所有 GIF 圖下方就會顯示你打的文字，接著你就能將製作完成的 GIF 梗圖傳送給朋友啦！

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若你在 GIFMAGAZINE 平台上，有看到好幾個很喜歡的 GIF 圖檔，可以點選該圖右上角的「愛心」圖示便可加入到「我的最愛」，之後想使用的話，只要點選左下角的「愛心」就能看到「我的最愛」裡你所有收藏的 GIF 動圖囉！對於喜歡在 LINE 中分享 GIF 梗圖的朋友，趕緊用以上的方式來傳送吧！

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