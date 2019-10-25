LINE 又推出全新服務 LINE SPOT 你知道嗎？什麼是 LINE SPOT？其實就是一個能夠讓使用者搜尋附近實體「商家」的服務，整合了相關資訊，包含：店家是否有 LINE 官方帳號、LINE Pay 付款、LINE 酷券，甚至如果 LINE TODAY 有相關的文章或食記也能夠一併查看，跟著小編來逛一下這個全新的 LINE SPOT 功能吧！

LINE SPOT 特色快速看

把線下資訊整合到線上 ：實體商家可以在 LINE SPOT 中建立與管理商家資訊，用戶也可以主動分享商家照片（之後還可以給予評分），讓更多在地商家在 LINE 中被看見

不用跳出LINE ：以往得先查詢好商家資訊，再回到LINE聊天室貼給朋友。現在，用戶可以在LINE SPOT中查找商家資訊，並一鍵「商家小卡」分享到LINE聊天室給朋友。

整合 LINE 所推出的服務 ：過往可能人到了店裡，才發現這家店串接了哪些 LINE 服務。現在，用戶可以在 LINE SPOT 中先搜尋想去地點附近，或是特定的商家、看看有沒有串接哪些 LINE 服務，例如 LINE 官方帳號的優惠券，再出門。

LINE SPOT 功能在哪裡？

△ 有三個地方可以找到 LINE SPOT，三個地方的共通點就是都得打開 LINE，因為 LINE SPOT 並非獨立的 App，而是被整合到 LINE 中。第一個可以找到 LINE SPOT 的地方是 LINE 主頁中的「服務」。

△ 第二個地方與第三個地方分別是：LINE 聊天室下方選單、加 LINE SPOT 官方帳號

附近店家的優惠券，免出門就知道

△ 進入 LINE SPOT 後最上面是離你最近的優惠券，點選優惠券就會進入提供這個優惠券的商家資訊裡面。在商家資訊裡再點選一次這優惠券，會引導您加入商家的官方帳號，然後就可以領取囉！

如果中午不知道吃什麼，懶得出門找的話，在 LINE SPOT 裡就可以看到公司、住家附近有哪些商家。

新增商家照片

△ 接下來的功能跟 Google 有點類似，可以新稱商家照片，給其他使用者作參考。因此 LINE SPOT 不只可以逛，還可以動手分享自己拍的照片，跟其他網友分享店家外觀、招牌菜美照等。

1. 在商家資訊裡點選右上角的小圖示、再點選「新增照片」

2. 拍照、或選擇相簿裡已拍好的照片

3. 點選「新增」就確認上傳照片

商家評分與評論 ( 即將推出 )

△ 除了新稱商家照片之外，評論也是大家最想看，甚至是會影響我們要不要消費的指標，這個功能現階段 BETA 版還沒推出，但未來會陸陸續續新增。

1. 在商家資訊中，點選「評論」。

2. 打星星～或進一步留下評論與照片。（如果觀看者，不是發文者的 LINE 好友，只會看到發文者的暱稱前三個字母，例如 Jes***，也不會顯示大頭貼。）

如果我是商家，如何聲明所有權？

△ 如果您是商家本人，發現自己的店已經在 LINE SPOT 裡有了，想認領管理，當然是可以的囉！如果是商家本人，還可以直接把自家的 LINE 官方帳號綁定進來，等審核通過，LINE 官方帳號的優惠券，除了出現在商家資訊裡，也會投放在 LINE SPOT 首頁的優惠券區塊喔！

1. 在該商家資訊裡，點選「聲明商家所有權」

2. 填寫資料

3. 等審核

以上就是 LINE SPOT 大致上的功能，簡單來說就是中午不知道吃什麼的時候，點開來看一下附近有什麼店家，可能還會得到優惠券等意想不到的折價小確幸，趕快開啟你的手機逛逛吧！

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