LINE 新功能

LINE 又推出全新服務 LINE SPOT 你知道嗎？什麼是 LINE SPOT？其實就是一個能夠讓使用者搜尋附近實體「商家」的服務，整合了相關資訊，包含：店家是否有 LINE 官方帳號、LINE Pay 付款、LINE 酷券，甚至如果 LINE TODAY 有相關的文章或食記也能夠一併查看，跟著小編來逛一下這個全新的 LINE SPOT 功能吧！

LINE SPOT 特色快速看

  • 把線下資訊整合到線上：實體商家可以在 LINE SPOT 中建立與管理商家資訊，用戶也可以主動分享商家照片（之後還可以給予評分），讓更多在地商家在 LINE 中被看見

  • 不用跳出LINE：以往得先查詢好商家資訊，再回到LINE聊天室貼給朋友。現在，用戶可以在LINE SPOT中查找商家資訊，並一鍵「商家小卡」分享到LINE聊天室給朋友。

  • 整合 LINE 所推出的服務：過往可能人到了店裡，才發現這家店串接了哪些 LINE 服務。現在，用戶可以在 LINE SPOT 中先搜尋想去地點附近，或是特定的商家、看看有沒有串接哪些 LINE 服務，例如 LINE 官方帳號的優惠券，再出門。

LINE SPOT 功能在哪裡？

LINE 新功能

△ 有三個地方可以找到 LINE SPOT，三個地方的共通點就是都得打開 LINE，因為 LINE SPOT 並非獨立的 App，而是被整合到 LINE 中。第一個可以找到 LINE SPOT 的地方是 LINE 主頁中的「服務」。

LINE SPOT

△ 第二個地方與第三個地方分別是：LINE 聊天室下方選單、加 LINE SPOT 官方帳號

附近店家的優惠券，免出門就知道

LINE SPOT功能

△ 進入 LINE SPOT 後最上面是離你最近的優惠券，點選優惠券就會進入提供這個優惠券的商家資訊裡面。在商家資訊裡再點選一次這優惠券，會引導您加入商家的官方帳號，然後就可以領取囉！

如果中午不知道吃什麼，懶得出門找的話，在 LINE SPOT 裡就可以看到公司、住家附近有哪些商家。

新增商家照片

LINE SPOT 在哪裡

△ 接下來的功能跟 Google 有點類似，可以新稱商家照片，給其他使用者作參考。因此 LINE SPOT 不只可以逛，還可以動手分享自己拍的照片，跟其他網友分享店家外觀、招牌菜美照等。

1. 在商家資訊裡點選右上角的小圖示、再點選「新增照片」
2. 拍照、或選擇相簿裡已拍好的照片
3. 點選「新增」就確認上傳照片

商家評分與評論 ( 即將推出 )

LINE SPOT 教學

△ 除了新稱商家照片之外，評論也是大家最想看，甚至是會影響我們要不要消費的指標，這個功能現階段 BETA 版還沒推出，但未來會陸陸續續新增。

1. 在商家資訊中，點選「評論」。
2. 打星星～或進一步留下評論與照片。（如果觀看者，不是發文者的 LINE 好友，只會看到發文者的暱稱前三個字母，例如 Jes***，也不會顯示大頭貼。）

如果我是商家，如何聲明所有權？

LINE SPOT 商家登陸

△ 如果您是商家本人，發現自己的店已經在 LINE SPOT 裡有了，想認領管理，當然是可以的囉！如果是商家本人，還可以直接把自家的 LINE 官方帳號綁定進來，等審核通過，LINE 官方帳號的優惠券，除了出現在商家資訊裡，也會投放在 LINE SPOT 首頁的優惠券區塊喔！

1. 在該商家資訊裡，點選「聲明商家所有權」
2. 填寫資料
3. 等審核

以上就是 LINE SPOT 大致上的功能，簡單來說就是中午不知道吃什麼的時候，點開來看一下附近有什麼店家，可能還會得到優惠券等意想不到的折價小確幸，趕快開啟你的手機逛逛吧！

http://official-blog.line.me/tw/archives/81291010.html

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