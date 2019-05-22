LINE 限時動態功能上線，iOS / Android 雙系統皆可上傳 24 小時就會消失的貼文！

2019-05-22 07:40:08 9M87

LINE 限時動態如何發文

LINE 全新功能「限時動態」上線啦，從現在開始打開自己的手機，不論是 iOS 或是 Android 將 LINE 更新到最新版本，就可以看到最新的「限時動態」功能，沒錯！與 Facebook、Instagram 的限實動態一樣，在 24 小時後就會消失的貼文，這項功能也在 LINE 中上線啦，這個功能最早是在 Snapchat 出現，後來 Instagram、FB 也紛紛跟上，沒想到現在 LINE 也跟上啦！來看看有什麼不一樣吧～

LINE 限時動態如何發文

△ 將 LINE 更新到最新版本之後，點擊下方的「貼文串」，在最上方就可以看到「限時動態」功能啦！按下最左邊的「新增限時動態」就可以發布囉。

LINE 限時動態在哪裡

△ LINE 限實動態裡面也有內建許多濾鏡、特效，下方還有拉桿可以調整濾鏡、特效程度，選定特效或濾鏡後，點擊下方的按鍵就可以錄影，與 IG 不同的是，LINE 這邊點一下就可以錄影，再點一下則是暫停。不需要一直按住錄影鍵。

LINE 限時動態濾鏡

△ 除了特效、濾鏡之外，也有許多臉部的表情、裝飾等，素材相當豐富，可以說是應有盡有，不怕特效會輸人啦，只不過第一次使用都需要點擊下載，下載後下一次要使用就可以直接用啦！

LINE 限時動態

△ 要發布之前，點擊下方飛機按鍵左方的「好友」，可以選擇隱私範圍，可以讓特定的 LINE 好友看到，也可以設定「死黨」名單，也就是類似 IG 的「摯友」功能啦。現在要發個限時動態可以在 Instagram、Facebook 及 LINE 通通可以，這麼多平台，到底要發哪一個好？沒有正確答案，自己用的習慣最重要囉！想要體驗此功能的，趕快點擊下方鏈結去把 LINE 更新到最新版吧。

下載：
LINE 最新版（iOS）
LINE 最新版（Android）

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