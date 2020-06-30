LINE PC 電腦免安裝版 6.1.0.2253

LINE 電腦版是大家工作上不可缺少的好夥伴，新版本總是會有新的功能，6.1.0 具備了全新的媒體整合瀏覽器，可以查看聊天室中所有的照片、影片與 GIF 檔案，除了重新設計的瀏覽器選單以外，底部還新增了縮圖清單。此外也改善了群組的視訊通話畫面，螢幕檢視模式的通話成員一覽排版與可檢視其他成員的麥克風狀態。

v6.1.0

全新的媒體整合瀏覽器：
- 一個瀏覽器就能查看聊天室中所有的照片、影片與GIF檔案。
- 除了重新設計的瀏覽器選單以外，底部還新增了縮圖清單。

改善了群組視訊通話畫面：
- 變更全螢幕檢視模式的通話成員一覽排版。
- 變得可檢視其他成員的麥克風狀態。

免安裝版：
LINEPortable 6.1.0.2253.7z（GOOGLE下載）
LINEPortable 6.1.0.2253.7z（1DRV下載）
LINEPortable 6.1.0.2253.7z（MEDIAFIRE下載）
LINEPortable 6.1.0.2253.7z（RAPIDGATOR下載）
LINEPortable 6.1.0.2253.7z（MEGA下載）
檔案大小：83.91 MB

安裝版：
LineInst 6.1.0.2253.exe（GOOGLE下載）
LineInst 6.1.0.2253.exe（1DRV下載）
LineInst 6.1.0.2253.exe（MEDIAFIRE下載）
LineInst 6.1.0.2253.exe（RAPIDGATOR下載）
LineInst 6.1.0.2253.exe（MEGA下載）
檔案大小：89.83 MB

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