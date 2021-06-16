LINE Pay 新功能教學！教你如何快速查看全台「快篩採檢處」！

目前台灣還處於三級防疫警戒，若突然覺得自己身體不適，感覺有染疫的話需要進行篩檢，有地方能快速查看離家最近的快篩採檢處嗎？就讓我們透過 LINE Pay 新功能「快篩採檢地圖」來查看吧！「快篩採檢地圖」是 LINE Pay 最新推出的功能，讓懷疑自己是確診初期症狀的民眾，可以透過 LINE Pay 的新功能來快速查看自己住家附近的快篩採檢處，相當方便，就讓我們往下看如何操作吧！想用 LINE 查看哪間醫院可施打疫苗嗎？請參考這篇：LINE 熱點查詢施打疫苗教學！

LINE Pay 「快篩採檢地圖」使用教學

LINE Pay 新功能教學！教你如何快速查看全台「快篩採檢處」！

首先請打開你的 LINE App，並點擊右下方的「錢包」>「合作通路」，接著點選「好」讓 LINE 定位你目前的位置。

LINE Pay 新功能教學！教你如何快速查看全台「快篩採檢處」！

接著點選地圖左側的「快篩採檢地圖」功能，此時地圖就會顯示你附近有哪些快篩採檢處的地點及相關資訊。

LINE Pay 新功能教學！教你如何快速查看全台「快篩採檢處」！

接著你便能選擇離自己最近的快篩採檢處，就能查看聯絡電話、地址等基本資訊，另外，你也能點開 Google 地圖上的「放大」按鈕，便能跳到地圖 App 進行導航

LINE Pay 新功能教學！教你如何快速查看全台「快篩採檢處」！

只要點選下方的「路線」，就會顯示最快到達快篩採檢處的路線囉！若各位覺得自己身體不適或哪裡怪怪的話，便可以開啟 LINE Pay 合作通路中的「快篩採檢地圖」來查詢離你最近快篩採檢處，好讓你快速進行採檢吧！

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