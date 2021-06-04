疫圖 App，讓你一鍵查看確診者足跡與確診人數！（iPhone、Android）

最近台灣疫情不斷升溫，還是有些確診民眾趴趴走，除了「臺灣社交距離」 App 能通知有無與患者接觸外，有其它方便查看確診者足跡的 App 嗎？今天小編就來介紹這款「疫圖」App 給大家！「疫圖」App 是由三位工程師一同開發的 App，可在三天內將本土疫情資料格式分析，讓使用者透過足跡地圖來查看確診者相關足跡，也能快速瞭解每天最新確診人數資訊，相當的方便，有需要的朋友趕緊安裝起來吧！電腦版確診者足跡地圖，可參考這篇：三款「新冠確診者足跡地圖」

「疫圖」App 使用說明

疫圖 App，讓你一鍵查看確診者足跡與確診人數！（iPhone、Android）

「疫圖」App 在 App StoreGoogle Play 商店都能下載的到，下載完畢後，就能在首頁中看到衛福部最新發佈的「疫情資訊」，點選進去就能看到今日的累計確診人數、累計死亡人數等相關資訊。

疫圖 App，讓你一鍵查看確診者足跡與確診人數！（iPhone、Android）

接著我們點選下方的「足跡地圖」，就能在 Google 地圖上看到全台各地確診者足跡的數量，你可以藉由拖曳、放大縮小，來查看確診者到過的地方（綠色標籤）。

疫圖 App，讓你一鍵查看確診者足跡與確診人數！（iPhone、Android）

接著你能點選任一個「綠色標籤」，就能查看該地點的案例資料，包刮時間、地址都有顯示，如果你再點選一次你就能看到該個案的詳細資訊及足跡資料囉！想快速得知確診者足跡的朋友，趕緊透過「疫圖」App 讓自己解更多確診者足跡以及相關資訊，不過小編還是要呼籲大家減少外出、戴好口罩、保持社交距離，祝大家都能平安度過這次的災難！

疫圖 App：App Store
疫圖 App：Google Play

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