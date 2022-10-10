LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！

近期 LINE 推出最新 12.16.0 版本，這次更新共有 4 大新功能，包含有新增「LINE Bank 帳戶餘額快點查」「直接將活動訊息設為置頂公告」「LINE VOOM全螢幕直式觀影體驗」以及「可於 iPhone 鎖定畫面中新增 LINE 小工具」4 種，以上 4 項新功能中，共有 3 個是 iOS 與 Android 同時擁有的，唯獨「iPhone 鎖定畫面中新增 LINE 小工具」是 iOS 專屬限定，現在就讓我們往下看 LINE 112.16.0 版本的 4 項更新亮點介紹吧！

亮點 1：新增「LINE Bank帳戶餘額快點查」（雙平台）

LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！
△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

這次在 LINE 12.16.0 版本中，LINE 直接在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中新增了「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，好讓常用 LINE Bank 客戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，更能於啟用後，在 LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank 的主帳戶可用餘額。

亮點 2：「直接將活動訊息設為置頂公告」功能（雙平台）

LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！
△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

在群組聊天室中，可能會有許多像是投票、挑日子等活動資訊，若你怕晚點被洗版的話，在 12.16.0 版本中可讓你在聊天室中長按該活動，點選「設為公告」按鈕，便可將活動快速置頂，就算被洗版也不怕。

亮點 3：「LINE VOOM全螢幕直式觀影體驗」功能（雙平台）

LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！
△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

這次 LINE 12.16.0 版本中，也推出了 LINE VOOM「全螢幕直式觀影體驗」功能，透過匯集熱門長短影音，以瀑布流方式呈現，可讓每支影音連續播放不中斷，還可搭配智慧推薦、追蹤功能，讓用戶輕鬆獲得最佳手機觀影體驗。此外，畫面右側也多了按讚、留言、分享、聲音的回應按鍵，讓互動更方便。

亮點 4：「可於 iPhone 鎖定畫面中新增 LINE 小工具」功能（iOS 限定）

LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！
△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

使用 iPhone 的朋友，這次 LINE 更新後，若你的系統有更新到 iOS 16 的話，現在便可在你的 iPhone 鎖定畫面上新增 LINE 小工具，設定完畢後，便能再鎖定畫面中直接點選秒開 LINE App，輕鬆讓你省下不少時間喔！以上就是這次 LINE 最新 12.16.0 版本更新報，想體驗的朋友趕緊將 LINE 更新一下吧！

LINE App：App Store
LINE App：Google Play

LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！ 相關文章

訪客留言

LINE 最新 12.16.0 版本更新報！4 大更新亮點一次看！ 參考資料

LINE 12.0.0版本新功能！ 2招教你「接收訊息更隱密」 | ETtoday ...
LINE先前推出11.18.0版本更新，增加了一項新功能，當跳出訊息通知時，會出現「聊天室圖示」，用戶可以更清楚傳送訊息的人是誰，而目前這項功能僅限iOS 15以上的用戶使用，但有些用戶不太喜歡這項功能，LINE也貼心釋出教學，讓你可以關掉設定。
LINE新版本增4亮點！iPhone鎖定螢幕增小工具超方便 - 聯合報
2 天前 — LINE推出12.16.0的更新版本，目前在iOS系統中已於9月29日上線，Android系統將於9月29日起批次釋出、10月4日全部上線。此次更新釋出4大看點， ...
LINE 12.14.0 版本 4 大更新：群組「全部標註」功能、貼圖排序等 ...
群組「全部標註」功能在手機版與電腦版的雙平台都有，手機須更新到LINE 12.14(含)以上版本，LINE電腦版則須更新至7.11(含)以上版本。 在有人使用「全部標註」功能時，如果接收訊息的一方，手機還沒更新到指定版本，還是會收到「@All」的文字訊息。
LINE最新版本！超實用「4大功能」一次看
民視新聞網. 通訊軟體LINE近期推出12.14.0更新版本，安卓版本已經陸續上線，iOS系統則是9月5日上線，這次的新版本推出了「4大功能」，包含全部標註 ...
不怕手滑誤刪資料了！LINE最新4大功能上線：群組全部標記
2022年9月7日 — 更新重點一次看！近期通訊軟體LINE推出最新的LINE 12.14.0版本，優化了4項介面功能，包含全部標註、刪除資料等，現在還多了貼圖鍵盤編輯排序及新 ...
松視直播源
片源速度最快，電影，線上影音，影片最新《松视直播源》是一款日本网络直播平台；观众 ... 線上看戲劇– 不定期更新31 01 29 views 【直播源】私人收集的港澳台直播源25 ...
LINE有新版本！不只「一鍵輕鬆換機」 4大功能一次看
2022年7月1日 — 換手機要把LINE搬家很麻煩嗎？許多用戶都怕換機會讓聊天記錄消失，或是忘記帳密只好重辦等。不過你只需要更新到最新版本LINE 12.10.0後， ...
LINE最新版本！超實用「4大功能」一次看 - Yahoo奇摩新聞
2022年9月6日 — 生活中心／李明融報導通訊軟體LINE近期推出12.14.0更新版本，安卓版本已經陸續上線，iOS系統則是9月5日上線，這次的新版本推出了「4大功能」， ...
LINE有新版本！不只「一鍵輕鬆換機」 4大功能一次看 - 東森新聞
2022年7月1日 — 換手機要把LINE搬家很麻煩嗎？許多用戶都怕換機會讓聊天記錄消失，或是忘記帳密只好重辦等。不過你只需要更新到最新版本LINE 12.10.0後， ...
LINE更新版本教學 | 如何更新LINE APP ? – 豬豬下載
安卓版 1-1 我的應用程式和遊戲 (舊) 第一種方式，從商店右上點 大頭貼。 在舊版本Play商店中，點選 我的應用程式和遊戲。在 可更新 頁面，會顯示所有等待更新的應用程式，即可確認LINE是否有新版本。 找到LINE後，在右側按下 更新 即可升級至最新版本，也可以點LINE進入下載頁面查看更多新版本 ...