近期 LINE 推出最新 12.16.0 版本，這次更新共有 4 大新功能，包含有新增「LINE Bank 帳戶餘額快點查」、「直接將活動訊息設為置頂公告」、「LINE VOOM全螢幕直式觀影體驗」以及「可於 iPhone 鎖定畫面中新增 LINE 小工具」4 種，以上 4 項新功能中，共有 3 個是 iOS 與 Android 同時擁有的，唯獨「iPhone 鎖定畫面中新增 LINE 小工具」是 iOS 專屬限定，現在就讓我們往下看 LINE 112.16.0 版本的 4 項更新亮點介紹吧！

亮點 1：新增「LINE Bank帳戶餘額快點查」（雙平台）

△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

這次在 LINE 12.16.0 版本中，LINE 直接在「LINE錢包」的「帳戶餘額」中新增了「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，好讓常用 LINE Bank 客戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務，更能於啟用後，在 LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，快速查看在LINE Bank 的主帳戶可用餘額。

亮點 2：「直接將活動訊息設為置頂公告」功能（雙平台）



△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

在群組聊天室中，可能會有許多像是投票、挑日子等活動資訊，若你怕晚點被洗版的話，在 12.16.0 版本中可讓你在聊天室中長按該活動，點選「設為公告」按鈕，便可將活動快速置頂，就算被洗版也不怕。

亮點 3：「LINE VOOM全螢幕直式觀影體驗」功能（雙平台）



△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

這次 LINE 12.16.0 版本中，也推出了 LINE VOOM「全螢幕直式觀影體驗」功能，透過匯集熱門長短影音，以瀑布流方式呈現，可讓每支影音連續播放不中斷，還可搭配智慧推薦、追蹤功能，讓用戶輕鬆獲得最佳手機觀影體驗。此外，畫面右側也多了按讚、留言、分享、聲音的回應按鍵，讓互動更方便。

亮點 4：「可於 iPhone 鎖定畫面中新增 LINE 小工具」功能（iOS 限定）



△（圖／翻攝自LINE官方部落格）

使用 iPhone 的朋友，這次 LINE 更新後，若你的系統有更新到 iOS 16 的話，現在便可在你的 iPhone 鎖定畫面上新增 LINE 小工具，設定完畢後，便能再鎖定畫面中直接點選秒開 LINE App，輕鬆讓你省下不少時間喔！以上就是這次 LINE 最新 12.16.0 版本更新報，想體驗的朋友趕緊將 LINE 更新一下吧！

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