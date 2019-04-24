雙開君免破解帳號雙開 LINE 等常用 APP，完全免費無廣告

2019-04-24 05:43:56 9M87

雙開LINE教學

一支手機如何裝 2 個 LINE 帳號？今天跟大家分享「雙開君」雙開 LINE、Facebook、Instagram、WhatsApp、Messenger、Wechat 等，雙開君是為在一支手機上同時登入兩個帳號的用戶設計的，不同帳號的資料會單獨分開存儲、互不干擾。完全免費、無任何第三方廣告，如果你擔心其它雙開 APP 的安全性問題，雙開君由趨勢科技開發，在使用上應該會令人更安心一些！iOS 可以參考：iPhone 不 JB 也能雙開 LINE、Facebook、WhatsApp，再也不用帶兩支手機出門囉！

雙開君五大特色快速看

  • 多帳號同時線上，同時接收資訊
  • 支援大多數通訊和社交應用程式，包括 LINE 雙開，Facebook 雙開，WeChat，WhatsApp，Messenger，Instagram 等
  • 趨勢科技嚴格隱私權保護
  • 支援大部分熱門遊戲，大小號同時練級
  • 支援 Google 遊戲帳號登入，輕鬆保存遊戲進度和成就

雙開君LINE

△ 目前雙開君只支援 Android 系統，iOS 目前還無法使用。到 Google Play 商店直接下載安裝即可。雙開 LINE 好處其實不少，有玩遊戲的可以開兩個帳號練角，有上班的可以讓公、私帳號分開，我個人尤其喜愛第二個，畢竟下班之後享受屬於自己時間的時候，看到公事整個休息的感覺都沒了！

雙開LINE教學

△ 安裝後點擊右下角的「＋」號來新增要雙開的 APP，雙開君支援常見的社群、通訊 APP 雙開，包含：LINE，Facebook、WeChat、WhatsApp、Messenger、Instagram 等。

雙開WhatsApp教學

△ 新增後的 APP，會成列在九宮格中，以上圖為例，新增了 LINE 之後，可以在九宮格中管理雙開的應用程式。

雙開Wechat教學

△ 如果你幾乎每天都會用到雙開，建議你可以直接建立捷徑在桌面，以上圖為例，長按圖標將 LINE 新增到桌面，這樣就可以看到桌面有兩個 LINE 啦，雙開君雙開的 LINE 右下方有個紅色的圖標，可以讓我們快速辨識分身與本尊帳號。

雙開Messenger教學

△ 直接點擊桌面剛剛建立的捷徑之後，會跳出一個安裝「雙開君 64 bit SUPPORT」提示，安裝完成之後，就可以正大光明的雙開囉！我這邊只使用 LINE 做示範，當然有支援的其它 APP 大家也可以依照自己的需求來雙開～趕快下載建立自己的分身帳號吧！

下載安裝： 雙開君 - 開小號（GOOGLE下載）

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