電腦安全其實很簡單，系統更新要更新，保持良好的使用習慣，最基本的防毒還是要裝，這次限時免費的是 SecureAPlus Essentials 防毒軟體工具，最特別之處就是結合了 11 家防毒引擎，包含有 AVG、Avira、ClamWin、Emsisoft、ESET、F-Port、F-Secure、IKARUS、McAfee、Microsoft Security Essentials 與 Sophos，好處到底在哪裡呢？就是相互補足可能的漏洞之處，守備範圍更加廣泛一點。此外還有應用程式白名單的設定，更能掌控系統的安全性。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SECUREAPLUS ESSENTIALS NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

△ 軟體安裝後開啟軟體，點選「資訊＆授權使用許可」之後點選「輸入激活啟動代碼」。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號，以及輸入自己的電子信箱。

△ 之後會要求你去信箱收信，收信後可以完成帳號的註冊！之後還會收到一組啟動序號。

△ 從「資訊＆授權使用許可」中開啟「授權使用許可」，輸入信件中的序號，之後提交應該就是啟動了！使用期限有一年半，頗不賴的！

△ 安裝防毒後的第一件事情，當然就是完整系統掃描，初次掃描頗花時間，請耐心等待囉！△雲端掃毒的結果有特強調「如果只有一個病毒引擎偵測到該檔案，有可能誤報的機會很高」，也請大家不要急著刪除檔案，自己再看一下清除內容。

△ 應用程式設定中可以看到防毒引擎的清單包含有 AVG、Avira、ClamWin、Emsisoft、ESET、F-Port、F-Secure、IKARUS、McAfee、Microsoft Security Essentials 與 Sophos，這些是線上的防毒。

△ 離線的防毒是使用 ClamAV。

△ 應用程式白名單我覺得是比較進階的應用，主要就是避免任何程式可以直接開啟，在各種程式啟動之前會先被封鎖，我想一般用戶應該會受不了，有興趣的玩家可以自己試試看囉！

https://www.secureaplus.com/

安裝版：

SecureAPlus Essentials.exe（SHAREWAREONSALE下載）

SecureAPlus Essentials.exe（GOOGLE下載）

SecureAPlus Essentials.exe（MEDIAFIRE下載）

SecureAPlus Essentials.exe（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：136.25 MB