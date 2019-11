電腦安全其實很簡單,系統更新要更新,保持良好的使用習慣,最基本的防毒還是要裝,這次限時免費的是 SecureAPlus Essentials 防毒軟體工具,最特別之處就是結合了 11 家防毒引擎,包含有 AVG、Avira、ClamWin、Emsisoft、ESET、F-Port、F-Secure、IKARUS、McAfee、Microsoft Security Essentials 與 Sophos,好處到底在哪裡呢?就是相互補足可能的漏洞之處,守備範圍更加廣泛一點。此外還有應用程式白名單的設定,更能掌控系統的安全性。

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD SECUREAPLUS ESSENTIALS NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的序號。安裝版可以到文末下載。

△ 軟體安裝後開啟軟體,點選「資訊&授權使用許可」之後點選「輸入激活啟動代碼」。

△ 輸入剛剛所取得的活動序號,以及輸入自己的電子信箱。

△ 之後會要求你去信箱收信,收信後可以完成帳號的註冊!之後還會收到一組啟動序號。

△ 從「資訊&授權使用許可」中開啟「授權使用許可」,輸入信件中的序號,之後提交應該就是啟動了!使用期限有一年半,頗不賴的!

△ 安裝防毒後的第一件事情,當然就是完整系統掃描,初次掃描頗花時間,請耐心等待囉!△雲端掃毒的結果有特強調「如果只有一個病毒引擎偵測到該檔案,有可能誤報的機會很高」,也請大家不要急著刪除檔案,自己再看一下清除內容。

△ 應用程式設定中可以看到防毒引擎的清單包含有 AVG、Avira、ClamWin、Emsisoft、ESET、F-Port、F-Secure、IKARUS、McAfee、Microsoft Security Essentials 與 Sophos,這些是線上的防毒。

△ 離線的防毒是使用 ClamAV。

△ 應用程式白名單我覺得是比較進階的應用,主要就是避免任何程式可以直接開啟,在各種程式啟動之前會先被封鎖,我想一般用戶應該會受不了,有興趣的玩家可以自己試試看囉!

