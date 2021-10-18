ESET 是很多人尋找破解的防毒軟體，不過現在有好消息告訴大家，因為 ESET Internet Security / ESET Cyber Security Pro 可以取得限時免費的序號，雖然只有短短三個月的期限，不過至少確保三個月的期間電腦是安全的，三個月後再來持續關注有哪些免費的專業防毒囉！這次防毒的限時免費有 ESET Internet Security / ESET Cyber Security Pro 分別是 Windows 與 Mac 版本，有興趣的朋友趕快來取得吧！

△ 進入 ESET Internet Security 活動頁面後，將該填寫的資訊填好之後點選 GET FREE TRIAL 送出。

△ 之後去收信應該就可以取得序號囉！安裝版請到文末直接下載。

△ 軟體安裝步驟很簡單，就照著奏繼續往下。

△ 啟動部分選擇使用購買的授權金鑰。

△ 將剛剛所取得序號貼上之後繼續。

△ 接下來繼續安裝防毒軟體就大功告成。

△ ESET Internet Security 安裝完成開始免費使用，建議大家先執行一次完整掃描唷！

Windows 安裝版：eis_nt64.exe（ESET下載）

Mac 安裝版：eset_cybersecurity_pro_zh_cn.dmg（ESET下載）