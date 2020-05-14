如何便宜購買 Kaspersky Total Security

電腦內的防毒軟體不能少，是每台電腦都必備的，尤其現在有很多惡意軟體與勒索病毒等等，都是需要依靠防毒軟體去把關的！卡巴斯基的防毒一直都是許多人的首選，曾經也是非常指標的防毒軟體，以 Kaspersky Total Security 卡巴斯基全方位安全軟體的版本來看，單機兩年授權的價格要台幣 1640 元，是一頓豪華大餐的價格，不過我實際上以台幣不到 400 元的價格就買到了，到底該如何買便宜呢？小編把這次購買與安裝的步驟都準備好了，要選購卡巴斯基防毒軟體的朋友們可以參考囉！

如何便宜購買 Kaspersky Total Security

△ 購買連結請走這裡（https://bit.ly/39OtBVM），頁面上的價格是 19.99 USD，實際上還可以更便宜，先 Add Cart 加入購物車。

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△ 確認要購買的項目，其實我原本以為是單機版本一年授權，實際上購入後是單機版本兩年授權，Place Order 繼續下一步。

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△ 在 Coupon Code 的欄位可以輸入 TAW35 的折扣碼，點選 Apply Coupon 來套用。

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△ 套用折扣碼之後，價格變成 12.99 USD，換算成台幣大概 388 元而已，下方選擇要結帳的方式，最下面輸入自己的電子信箱，最後點選 Confirm And Place Order 來進行結帳就可以囉！

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△ 結帳後可以看到 Extract Your Key 的綠色按鈕，點下去就可以取得購買的序號。

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△ 這組序號請記得自己收好，或是透過 Send Email 的方式將序號寄送到信箱中保留囉！

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△ 來看看台灣的購買資訊，一年授權 1090 元，兩年授權 1640 元，不過我在國外網站購買實際上只要不到台幣 400 元，其實他們還有三台設備版本，也只要台幣 500 多元，若是要幫家人一起裝電腦，這樣購買真的划算很多。

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△ 安裝版請從這裡 https://www.kaspersky.com/downloads/thank-you/total-security-free-trial 下載，不過這是英文版本，我原本有替大家安裝台灣的版本，發現無法順利的啟動，不過安裝國外版本就沒有問題，這點需要跟大家提醒一下。

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△ 其實英文版本也沒有關係，畢竟防毒軟體大家不太會去打開來看，有保護到電腦比較實際，下載後就趕快來安裝吧！

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△ 序號測試是有確實可以啟動的唷！！！

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△ 首次安裝完之後，請記得更新資料庫，來一次完整掃描，確認電腦的安全唷！以下補充這版本有哪些功能與優勢。

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△ 當你線上購物時使用 Safe Money，為防護您的購物和支付，確保您的交易在帶有綠框的受防護的瀏覽器中進行。

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△ 封鎖存取您的網路視訊，沒人能透過遠端連線您的網路視訊入侵您的個人生活。

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△ 控制線上隱私，放心瀏覽公共網路，決定哪些資料可以被協力廠商收集。

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△ 保持您的密碼和帳戶安全，防護您的密碼和關鍵文件並在您的所有的裝置間同步他們。

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△ 幫助您的孩子享受數位世界，開啟家長監控以防護您的孩子以防存取不適當的網站，並限制他們花費在遊戲和網際網路的時間。

MMORC 還有哪些優惠呢？

MMORC 還有哪些優惠呢？以下列表給大家，有需要的也可以參考「台幣 300 元有找的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學」與「Office 365 升級 Microsoft 365 之後有什麼不一樣？600 多元就可以買到一年授權實測」。

Windows 10 作業系統
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro TWK35 $9.94 這裡買
Office 文書軟體
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Microsoft Office 2019 Pro Plus TAW35 $46.96 這裡買
Microsoft Office 2019 Home & Students $48.74 這裡買
Microsoft Office 365 Professional Plus $21.83 這裡買
Microsoft Office 2016 Pro Plus $36.20  這裡買
系統與文書組合
產品 折扣碼 價格（美金） 購買
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Key TAW35 $59.72  這裡買
Windows 10 Pro + Office 2019 Home & Students Key Global Bundle $54.98 這裡買
Windows 10 Pro + Office 365 Pro Plus Global Bundle $29.89 這裡買
Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Key $36.33 這裡買
其他軟體優惠
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McAfee Total Protection 2020 1 Device 5 Years Key Global TAW35 $10.2 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1+Year1+Device Random Digital Code Global $13.43 這裡買
Kaspersky Total Security 2020 1 Year 3 Devices Digital code Global $18.84 這裡買
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