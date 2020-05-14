用手按電梯

防疫期間你都用什麼按電梯？我有看過有些人用筆尖、有些人用眼藥水罐、有人用鑰匙圈、有些人用膝蓋，大家都是為了避免接觸而使出自己的大絕招，若你自己還沒有避免接觸電梯的方法，可以這個 Mr. Finger 網站，Mr. Finger 提供大家免費下載防疫黃金指 3D 列印模型，只需要下載 .stl 格式的檔案，就可以在家中的 3D 列印機中印出，若你沒有 3D 列印工具，文末小編也有提供應變方式，讓你能夠安全按電梯。

用手按電梯

進入 Mr. Finger 網站中，就可以看到防疫黃金指的模型，這個模型採用伸縮設計，可以避免按完電梯之後，產生二次汙染的情況，直接點擊下載模型就可以下載啦。

不用手按電梯

這個 3D 模型總共有 2 個零件，分為 A 外殼、B 滑塊，列印完成之後需要經過組裝就可完成，組裝完成後，這個模型也有設計鑰匙圈孔，能夠輕易讓鑰匙上的鋼圈穿過，如此一來就能夠輕鬆攜帶。

Mr.Finger

此模型為 100% 免費下載，免費提供個人使用，不過要注意的是嚴禁商用、禁止轉放私人空間供人下載，若想要貢獻的話，可以協助作者翻譯成不同的語言，讓世界上更多人可以受惠。按下頁面中的下載模型，就能夠得到壓縮檔囉。

Mr.Finger

將 .stl 檔開啟，就可以看到 3D 模型模擬預覽圖啦，當然若你有專屬的編輯工具，也可以自己修改細節。

按電梯方法

不過我想一般人家裏應該不會有 3D 印表機，所以小編幫大家找到一個線上服務，只要將 .stl 檔上傳，就可以即時估價，並且廠商會將製作好的產品寄送到府，有需要的朋友可以參考看看囉，不管如何，不管按電梯是否有手指接觸，回到家都要記得洗手喔！

傳送門：Mr. Finger

不要再用膝蓋按電梯了 Mr. Finger 提供按電梯金手指 3D 列印檔免費下載 相關文章

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