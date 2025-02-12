完全免費的 AI 生產力工具 2.8.2.0 ChatGPT、圖片影片功能一次到位

完全免費的 AI 生產力工具 2.8.2.0 ChatGPT、圖片影片功能一次到位

AI 工具越來越發達，如果懂得該如何使用 AI 或許可以讓你有事半功倍之效，不過有些人可能覺得不知道如何入門，也有人覺得是否都需要花錢，不過實際上越來越多的免費 AI 工具被釋出，這次和大家分享的是免費的 AI 生產力工具，只要下載就可以使用，包含最夯的 ChatGPT 無限制的使用，圖片功能包含有圖片無損放大、圖片清除浮水印、圖片卡通漫畫、圖片轉製 3D、圖片著色修復、圖片人臉修復，影片功能包含有影片無損放大、影片卡通漫畫、影片轉製 3D、影片著色修復、視訊插值補幀與影片合成處理功能。

完全免費的 AI 生產力工具，免安裝版下載

免費當然很好，但是運行速度還是取決於大家的電腦運算速度，尤其顯示卡的能力更是重要，如果想要使用這類的工具，對速度不滿意的話，那就看看是否要趕快升級自己的電腦囉！而且主要要升級的是顯示卡 GPU 的能力，不單是只有 CPU 規格好就好囉！！！

  1. 內建 ChatGPT：支援聊天、知識獲取、技能學習、藝術、文學、演算法、程式設計等多種功能。該功能完全免費，且沒有任何使用上限。
  2. 圖片無損放大：AI 無損放大功能使用先進的演算法來增加圖片的解析度，而不會損失影像品質。對於需要高畫質圖像但又不願妥協於畫質的使用者來說，這一工具無疑是非常實用的。
  3. 圖片清除水印：水印、字幕或 Logo 有時會影響圖片的整體美觀，AI 圖片清除水印工具可以批次自動地去除這些不想要的標記，恢復圖片的原始美感。但是大家還是要注意版權唷！
  4. 圖片卡通漫畫化：將照片轉換成卡通或漫畫風格的作品是一種有趣的創意過程。AI 工具提供多種風格，例如宮崎駿、日漫臉等，大家可以一鍵批次處理，快速獲得風格化的藝術作品。
  5. 圖片轉製 3D 效果：為圖片新增 3D 效果能帶來更加生動的視覺體驗。無論是紅藍 3D 還是半幅全幅的立體效果，AI工具都能輕鬆實現。
  6. 圖片著色修復：針對老舊黑白照片，AI 上色修復工具能夠一鍵自動為照片上色，並修復破損的部分，讓回憶重現生機。
  7. 圖片人臉修復：AI 人臉修復工具專注於最佳化人像照片中的面部特徵，比如消除皺紋、改善膚色，使得人物肖像更加完美。
  8. 影片無損放大：類似於圖片無損放大，AI 無損無損放大工具提升視訊的解析度，保持清晰度，使影片內容看起來更加專業。
  9. 影片卡通漫畫化：將影片轉換成卡通或漫畫風格，AI 工具也可以做到。這為影片製作者提供了更多的創意可能性。
  10. 影片轉製 3D 效果：與圖片 3D 效果類似，AI 工具同樣可以將影片轉換為3D效果，提升觀看體驗。
  11. 影片著色修復：對於色彩不佳的影片，AI 影片著色修復工具可以調整色彩，增強視覺效果，讓畫面更加生動。
  12. 影片插值補幀：AI 影片插值補幀技術可以提高影片的流暢度，尤其適用於遊戲錄影或動畫製作，使動作更加平滑。
  13. 影片合成整理：AI 影片合成整理工具能自動解密、合併剪輯影片片段，幫助影片編輯者高效地整理和組合素材。

https://github.com/rnchg/apt

免安裝版：
Apt Full 生產力工具 v2.8.2.0.zip（GOOGLE下載）
檔案大小：2.86 GB

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2025 免費版 ChatGPT AI 生產力工具，內建圖片影片提升功能
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2025-02-12
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