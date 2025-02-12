完全免費的 AI 生產力工具 2.8.2.0 ChatGPT、圖片影片功能一次到位
- 內建 ChatGPT：支援聊天、知識獲取、技能學習、藝術、文學、演算法、程式設計等多種功能。該功能完全免費，且沒有任何使用上限。
- 圖片無損放大：AI 無損放大功能使用先進的演算法來增加圖片的解析度，而不會損失影像品質。對於需要高畫質圖像但又不願妥協於畫質的使用者來說，這一工具無疑是非常實用的。
- 圖片清除水印：水印、字幕或 Logo 有時會影響圖片的整體美觀，AI 圖片清除水印工具可以批次自動地去除這些不想要的標記，恢復圖片的原始美感。但是大家還是要注意版權唷！
- 圖片卡通漫畫化：將照片轉換成卡通或漫畫風格的作品是一種有趣的創意過程。AI 工具提供多種風格，例如宮崎駿、日漫臉等，大家可以一鍵批次處理，快速獲得風格化的藝術作品。
- 圖片轉製 3D 效果：為圖片新增 3D 效果能帶來更加生動的視覺體驗。無論是紅藍 3D 還是半幅全幅的立體效果，AI工具都能輕鬆實現。
- 圖片著色修復：針對老舊黑白照片，AI 上色修復工具能夠一鍵自動為照片上色，並修復破損的部分，讓回憶重現生機。
- 圖片人臉修復：AI 人臉修復工具專注於最佳化人像照片中的面部特徵，比如消除皺紋、改善膚色，使得人物肖像更加完美。
- 影片無損放大：類似於圖片無損放大，AI 無損無損放大工具提升視訊的解析度，保持清晰度，使影片內容看起來更加專業。
- 影片卡通漫畫化：將影片轉換成卡通或漫畫風格，AI 工具也可以做到。這為影片製作者提供了更多的創意可能性。
- 影片轉製 3D 效果：與圖片 3D 效果類似，AI 工具同樣可以將影片轉換為3D效果，提升觀看體驗。
- 影片著色修復：對於色彩不佳的影片，AI 影片著色修復工具可以調整色彩，增強視覺效果，讓畫面更加生動。
- 影片插值補幀：AI 影片插值補幀技術可以提高影片的流暢度，尤其適用於遊戲錄影或動畫製作，使動作更加平滑。
- 影片合成整理：AI 影片合成整理工具能自動解密、合併剪輯影片片段，幫助影片編輯者高效地整理和組合素材。
https://github.com/rnchg/apt免安裝版：
Apt Full 生產力工具 v2.8.2.0.zip（GOOGLE下載）
檔案大小：2.86 GB