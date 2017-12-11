bigjpg 是一款透過 AI 技術運算的圖片放大服務，使用最新人工智會深度學習技術（Deep Convolutional Neural Networks, based on waifu2x），會將噪點和鋸齒進行優化，實現圖片的無損放大，放大倍數有 2、4、8、16 倍可以選擇，8 倍開始需要付費網路上比較常見的都是無損壓縮服務，像這樣的放大圖片比較少見，實測之後，放大的品質表現很優異，缺點是放大的時間好慢，但好的事情值得等待，效果出乎意料的好！
bigjpg 無損放大圖片：http://bigjpg.com/
△ 選擇圖片格式、放大倍數、降噪程度，免費支援到 4 倍（小編覺得很夠用）。
△ 這邊範例選擇了一張 200 KB 的 JPG 照片，處理時間就高達 7 分鐘，有點久啊～
△ 左右圖分別為放大前與放大後。
△ 左右圖分別為放大前與放大後，不得不說色彩、細節、邊緣都猛猛的啊！
bigjpg 無損放大圖片：http://bigjpg.com/
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