Bigjpg 人工智慧放大圖片不失真，最多可放大至 16 倍不失真

2017-12-11 13:29:32 9M87
bigjpg 放大圖片 最大尺寸 無損

bigjpg 是一款透過 AI 技術運算的圖片放大服務，使用最新人工智會深度學習技術（Deep Convolutional Neural Networks, based on waifu2x），會將噪點和鋸齒進行優化，實現圖片的無損放大，放大倍數有 2、4、8、16 倍可以選擇，8 倍開始需要付費網路上比較常見的都是無損壓縮服務，像這樣的放大圖片比較少見，實測之後，放大的品質表現很優異，缺點是放大的時間好慢，但好的事情值得等待，效果出乎意料的好！

bigjpg 無損放大圖片：http://bigjpg.com/

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△ 進入網址後直接點選綠色選擇文件上傳照片，支持最大上傳圖片 10M，尺寸：3000 x 3000 px。

bigjpg 放大圖片 圖片格式 JPG PNG 放大倍數 2 4 8 16 降噪程度

△ 選擇圖片格式、放大倍數、降噪程度，免費支援到 4 倍（小編覺得很夠用）。

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△ 這邊範例選擇了一張 200 KB 的 JPG 照片，處理時間就高達 7 分鐘，有點久啊～

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△ 左右圖分別為放大前與放大後。

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△ 左右圖分別為放大前與放大後，不得不說色彩、細節、邊緣都猛猛的啊！

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