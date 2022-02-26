Upscale.media

你手邊有畫質過低的照片需要印刷嗎？該怎麼提升畫質？最近小編發現 Upscale.media 圖片放大工具，透過 AI 演算法可以在短短幾秒鐘自動提高圖片畫質，不論是照片還是圖片通通可以使用，最重要的是目前不需要註冊、登入就可以免費使用，最高能夠將 1500 x 1500 px 的圖片放大 4 倍，想要提升圖片畫素的朋友，趕快收下這款工具就對啦。大家可能不知道，它的兄弟工具為 Erase.bg 自動 AI 去背工具，為同一家公司旗下工具，同樣以 AI 為基礎去運算，推薦大家一起收下。

AI 放大圖片

進入 Upscale.media 首頁後，點擊 Upload Image 上傳要處理的圖片 (也支援貼上圖片網址匯入)，圖片格式支援 PNG、JPEG、JPG 及 Webp，尺寸大小上限為 1500 x 1500 px。

圖片提高畫質

匯入圖片之後，Upscale.media 就會開始放大啦，預設的放大圖片倍數是 2 倍，上圖為放大 2 倍圖片後的結果。

圖片無損放大

放大 2 倍還不夠清晰的話，把大決開到最大，下拉選單選為 4 倍、旁邊的 Enhance Quality 轉到 On 提升品質，上圖為原始圖片及大決開到最大的對比圖，大家可以看到眼睛的輪廓、畫質提升的相當明顯，連結放在下方，趕快點進去上傳自己的圖片試試吧。

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