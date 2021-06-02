Squoosh 桌面版

圖片需要壓縮，找不到好工具嗎？最近小編發現 Squoosh 圖片壓縮工具出桌面版了，之前我們曾經有分享過 Squoosh 線上圖片壓縮工具，沒想到時隔 2 年後桌面版推出了，我想應該是聽到許多使用者的心聲吧，支援 JPG、PNG、MozJPEG、WebP 等圖片格式的壓縮，而且還把圖片大小調整功能同步整合進去，如果你正在一款好用的圖片壓縮工具，小編自己相當推薦這一款喔！

Squoosh 桌面版

文章後方提供 Squoosh 載點給大家下載，有安裝版與免安裝版，打開之後直接把要壓縮的圖片拖進去視窗裡面就可以啦。

Squoosh 桌面版

拖移進去之後可以快速看到壓縮後的比較，左邊是原始圖片，右邊是壓縮後的圖片，右邊與左邊的角落可以看到壓縮前後大小差異，如果你覺得壓縮過頭，或是壓縮不夠的，都可以在右邊的視窗拉動滑桿調整壓縮率。

Squoosh 桌面版

左下角也有適合圖片壓縮格式的預設選項，可以透過下拉選單來調整。

Squoosh 桌面版

右邊的功能選單中，還可以順邊「調整圖片尺寸」，因為圖片尺寸也是減少圖片大小很重要的一環～調整完畢後點擊右下方的案件就可以儲存囉。載點提供在下方，有需要的朋友趕快下載起來使用看看吧。

https://squoosh.app/
https://github.com/matiasbenedetto/squoosh-desktop-app/releases/

免安裝版：
Squoosh Desktop 1.0.0.rar（GOOGLE下載）
Squoosh Desktop 1.0.0.rar（1DRV下載）
Squoosh Desktop 1.0.0.rar（MEDIAFIRE下載）
Squoosh Desktop 1.0.0.rar（RAPIDGATOR下載）
Squoosh Desktop 1.0.0.rar（MEGA下載）
檔案大小：44.81 MB

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