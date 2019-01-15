Recompressor 線上圖片壓縮工具，先壓縮再決定輸出圖片格式！

2019-01-15 01:23:23 9M87
線上圖片無損壓縮Recompressor

有沒有好用的線上圖片壓縮服務？之前分享過 PicdietJPEGminiCompressor.io 都是不錯的選擇，今天分享的「Recompressor」則是身懷絕技，支援 JPG、PNG 及 SVG 三種圖片格式，而它最特別的是會對一張圖片，進行多種圖片壓縮，每一種壓縮的比例、畫質、大小都不盡相同，並且會在壓縮結束後，自動建議最佳化壓縮的大小，壓縮結束後，可以從旁邊的圖表看到 RMSE (均方誤差)、最大誤差值等，壓縮過程中完全是免費的，無須註冊、不必登入就能將圖片壓縮到最穠纖合度的大小！


Recompressor：https://zh.recompressor.com/

線上壓縮圖片工具
△ 進入 Recompressor 之後，直接將要壓縮的圖片拖移進去就可以啦！除了拖進去之外，也支援 Ctrl + V 直接貼上就能上傳啦！Recompressor 還有一個與其它線上壓縮工具不同的地方是，似乎沒有數量限制，我為了測試壓縮圖片上限數量，上傳了 80 張圖片，竟然還是可以壓縮，雖然是沒有限制，但因為卡在是線上工具，數量如果變多上傳和下載也是需要時間的～

線上圖片無損壓縮Recompressor

△ Recompressor 壓縮完成後，有各種壓縮比例提供我們選擇，系統會自動推薦一個最適合的檔案，直接點及下方的下載就能儲存到電腦啦！

圖片壓縮工具推薦

△ 另外一個我覺得非常方便的地方是，我常常會需要一次壓縮 10 到 20 張不等的截圖畫面，有些要用 JPG 呈現，有些則要用 PNG，但如果事先從中挑選再轉檔，會花費很多時間，但是使用 Recompressor 的話，我可以直接在右上角點擊「導出」，就可以切換要輸出 JPG 或是 PNG，我覺得這個功能對我來說是極度方便，超級貼心的一個功能啊！

線上圖片無損壓縮Recompressor

△ 全部壓縮完畢之後，可以看到壓縮大小總和、壓縮了多少容量、共減少了幾 % 等，點擊右上方「下載所有圖像」就可以將壓縮完成的圖片，一次儲存到電腦中！

圖片無損壓縮工具推薦
△ 那麼照慣例，來看一下成果吧，左右圖為壓縮前後的圖，坦白說肉眼真的看不出差別阿，大小則是差了 30KB 左右，別小看這 30KB，若你有 100 張圖片，可是一次少了 3MB 啊！這麼強大的線上圖片壓縮工具，趕快把它收下吧！

Recompressor：https://zh.recompressor.com/

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