你工作時也會用 Mac 聽歌嗎？不管你用的是無線耳機還是有線耳機，我想我們都有共同的經驗吧：暫時離座時將耳機拔下，音樂瞬間從 Mac 內建喇叭大聲播放出來，坐在一旁的同事你看我我看你尷尬不已，所以今天分享「Relax」這款軟體，顧名思義就是要我們「放鬆」聽歌，安裝後可以讓我們在拔下耳機的那一刻，自動將喇叭禁音或暫停音樂，如果你常用 Mac 聽音樂，「Relax」這款完全免費的小工具會非常適合你！
Relax：iTunes 下載
自動禁音
△ 點擊上方連結進入 iTunes 下載並安裝，安裝完畢後就會看到有個大大的提示箭頭，指向工具列的 Relxa。其實安裝完畢後什麼事情都不用做，就可以盡情 Relxa，播放音樂後插上耳機，再將耳機自然的拔下，音樂真的不會從電腦爆出來~
無線、有線耳機都支援
Relax 支援無線和有線耳機，甚至是 AirPods 也支援，任何輸出的音源只要斷線，Relxax 都會立即將音源禁音或暫停。
暫停 Spotify、iTunes 播放
△ 除了禁音之外還有其它選擇，可以在設定中將 Relax 調為暫停，目前支援的音樂撥放軟體如下，未來將會更新更多第三方 App：
- Spotify
- iTunes / Apple Music
- YouTube (Chrome 播放)
△ 另外一般設定中，可以設定開機時啟動、啟動時執行、啟動時禁音等項目。
△ 上述所分享的，全部都是 Relex 免費提供，在設定處有的低調的按鈕「Tip Jar」，若你覺得這個小工具對生活有帶來那麼一點便利，可以斗內開發者，請他喝一點咖啡囉，金額從小到大有美金 30、90 及 180 可以選擇，大家就看自己的心意啦！
Relax：iTunes 下載