電腦剪輯影 Movavi Video Editor 其實就不錯，今天要多分享一款 VideoProc，VideoProc 是一款專業的影片處理軟體，幾乎包辦了我們日常生活所有的影片處理需求，主要提供影片剪輯、分割、合併、特效、上字幕、新增濾鏡、旋轉影片等，其實就是 WinX HD Video Converter Deluxe 改款再上市，此外 Videoproc 獨家 Level-3 硬體加速技術，軟體運行速度最高可達即時播放速度的 47 倍，極大加快軟體轉檔、作業的速度，同時優化輸出的檔大小和影片品質，目前限時免費下載，大家趕快去取得免費序號吧！Windows 及 Mac 雙系統目前都支援～在限免還沒結束之前，趕緊將這款強大的影片處理工具收下吧！
VideoProc 限時免費活動網址：點我
如何取得 VideoProc 免費序號？
△ 點擊上方限時免費活動網址，照到自己電腦對應的系統點擊下載。
△ 就會看到下載鍵的下方，就能看到序號出現啦！在關閉網頁之前，記得將這組序號複製起來～
△ 下載完成之後，將 VideoProc 安裝好，將剛剛複製起來的序號貼上，並且輸入電子郵件，確認都沒有錯誤之後按下右邊的「啟用」就完成啦！
VideoProc 影片剪輯功能
△ 啟用 VideoProc 後，點擊第一個「影片」進入影片編輯。
△ 上圖就是 VideoProc 的主要介面啦！不知道是不是因為是繁體中文的原因，看起來特別友善~首先我們要先將影片素材拉進 VideoProc 裡面～
△ 影片下方就可以看到一長串的編輯功能，包含畫面特效、浮水印、剪輯、剪裁、畫面旋轉、新增字幕等。
△ 首先是畫面特效的部分，有多種畫面特效可以選擇，最上方有編輯前後的對照圖，右下方則是可以再微調預設的畫面特效參數。
△ 接下來是調整影片播放速度、旋轉影片、音量調整等。
△ Videproc 擁有多種字幕處理功能，可以輕鬆新增、消除字幕，輸出字幕檔，選擇字幕軌道，掛載（硬編碼或軟編碼）外部字幕（支援.ass, .ssa, .srt等檔案格式）；還能線上搜索電影，連續劇字幕。
△ 剪輯的話，要去頭去尾，或只保留其中一段影片，都是沒問題的～Videproc 還可以將多段 MP4、MKV、AVI、MOV 等不同格式的影片合併為一個 H264 編碼的影片檔。獨家的「MKV多軌道」技術甚至支援合併多段影片、音訊、字幕檔到一個 MKV格式檔中！
△ 影片剪裁也是一個滿重要的功能，可以將不必要的多餘畫面剪掉，變成填充的黑色背景。
△ 當然影片最後，也是最重要的就是浮水印啦，可以選擇以文字加入浮水印，當然這邊文字的字形、顏色等等，通通都是可以調整的沒有問題，此外，如果你有 LOGO 檔的話，也可以選擇以圖片的形式來新增浮水印。
△ 下方的工具箱也有進階功能，可以做一些影像調整，我個人覺的第一個最值得使用，當畫面晃得太厲害時，可以用內建的演算法，來減少影片的抖動！
△ 編輯影片後，最重要的就受最後的影像輸出，VideoProc 提供的多種格式、行動裝置尺寸，依照廠牌分類，一個按鍵就能快速輸出是當的格式與尺寸，實在是太貼心啦！格式的右邊有個「支援硬體加速」，有這個標示的代表輸出時，支援獨家硬體加速技術，就能以較快的速度來輸出影片啦，右邊可以用拉桿式的方式，直接調整影片的輸出品質。
支援 YouTube 等超過 1000個網站，線上影片 4K 下載
△ 輕鬆下載各類線上影片，音樂，並且支援批量下載播放清單視頻和指定頻道內全部視頻。 支援 YouTube、Facebook、Dailymotion 等 1000 多家線上影音網站。(支援下載的網站)
VideoProc 影片下載功能快速看 :
- 下載線上影片並轉檔為 MP4, MP3, iPhone, Android 等常用格式
- 錄製直播影片，隨心記錄下遊戲，比賽，新聞等精彩畫面
- 批量下載視頻，包括 YouTube 帳號中的稍後觀看播放清單
- 支援線上搜索電影和電視劇字幕文檔並添加到你的影片中
- 支援使用代理伺服器，讓您隨心下載任何地區的線上內容
除了影片下載、影片編輯，VideoProc 還支援螢幕錄影功能，快速看一下錄影功能有哪些強大的特色：
- 三大錄製模式：支援錄製電腦桌面/iOS 螢幕以及網路攝像頭畫面，並且支援畫中畫模式，同時錄製螢幕和網路攝像頭畫面。
- 可調節錄製視窗：支援靈活調節錄製畫面尺寸，你可以自由錄製需要的螢幕區域或是選擇全屏錄製模式。
- 實用錄影組件：內建錄影元件可以説明你在錄製影片的同時，繪製圖像，突出顯示重要內容，新增文件，圖片，畫外音，箭頭符號等。
以上就是大概就是 VideoProc 強大功能的小小簡介，還有許多功能大家下載下來之後可以動手體驗看看，我個人覺的 VideoProc 這款工具可以說是載到賺到，因為幾乎所有跟影片有關係的功能，都整合進來了，像是 YouTube 影片下載、螢幕錄影，甚至是影片編輯，這根本已經不是「一款」軟體，根本是一個影片軟體工具包！所以趕緊趁著限時免費下載下來吧，絕對超值啊～
中文功能說明：https://www.videoproc.com/index-zh.htm
安裝版：
videoproc.exe（官方下載）
videoproc.exe（MediaFire下載）
videoproc.exe（Rapidgator下載）
videoproc.exe（ZippyShare下載）
videoproc.exe（YunFile下載）
檔案大小：47.01 MB
免安裝版：
VideoProc 3.0.7z（MediaFire下載）
VideoProc 3.0.7z（Rapidgator下載）
VideoProc 3.0.7z（ZippyShare下載）
VideoProc 3.0.7z（YunFile下載）
VideoProc 3.0.7z（本站下載）
檔案大小：44.28 MB
Mac 版本：
videoproc.dmg（MediaFire下載）
videoproc.dmg（Rapidgator下載）
videoproc.dmg（ZippyShare下載）
videoproc.dmg（YunFile下載）
videoproc.dmg（本站下載）
檔案大小：45.67 MB