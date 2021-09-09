上大學、出社會常會需要動手製作 PPT，那麼該如何做出大家眼睛為之一亮的 PPT 簡報呢？就讓小編推薦你 5 個製作 PPT 必備線上工具吧！在學校或公司想受到教授與主管的青睞，PPT 簡報真的不能隨便亂做，但製作成熟的 PPT 簡報，絕不是一兩天就能完成的事，不過小編有 5 個讓你偷吃步的 PPT 必備製作工具，只要適當的運用就做出大師級的 PPT 簡報！趕快跟著小編往下看是哪 5 個工具吧！更多方便製作 PPT 網站，可參考這篇：51PPT 上百款 PPT 模板網站！

1 . Svg Wave

Svg Wave 是一個能快速製作出具有美感的波浪背景圖網站，非常用用製作 PPT 背景上，網站中妳能自行調整波浪的波峰、層數和高度，並自訂單一顏色與漸層顏色，如果你完全沒有想法的話， 網站中會有一個隨機按鈕，只要點擊按鈕就會隨機產生波浪圖樣式給你喔！深入瞭解：Svg Wave 免費線上波浪背景圖產生器，可自訂波峰、浪高、顏色漸層（SVG、PNG）

Svg Wave：https://svgwave.in/

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2 . remove.bg

在做 PPT 的時候想要進行去背的話，我們可以利用這款免費線上去背神器「remove.bg」，只要 5 秒就可以自動化去背，對於沒有學過任何 Photoshop 或其它修圖工具的人，真的相當方便，比任何其它修圖工具都還要快速精準！深入瞭解：remove.bg 免費線上去背 AI 精準演算 5 秒鐘去背完成

remove.bg：https://www.remove.bg/zh

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3 . iLovePDF

iLovePDF 是一款非常好用的格式轉檔工具，你可以利用它輕鬆地編輯 PDF 文檔，最重要的是完全免費，當然製作 PPT 設計，最常用的就是 PTF 轉 PPT，只要開啟瀏覽器就可以在 iLovePDF 線上完成。深入瞭解：iLovePDF 線上免費 PDF 轉檔工具，合併、拆分、壓縮、浮水印 一次大滿足！



iLovePDF：https://www.ilovepdf.com/zh-tw

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4 . 愛給

在製作 PPT 簡報音樂元素也是不可或缺的，而「愛給」給我們提供了豐富的音樂素材，包括有自然、遊戲、快樂、悲傷等音效，直接點擊下載就可使用，好讓我們快速選擇自己所要的配樂放進 PPT 裡面。

愛給：https://www.aigei.com/



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5 . duotones

duotones 是一款線上圖片顏色調整工具，非常適合製作 PPT 背景或封面來使用，操作方法非常的簡單，只要把圖片丟進網站後，再依自己喜歡的顏色來修改圖片，duotones 完全讓你免費使用，調完色調後就可直接下載，無須註冊。

duotones：https://medialoot.com/duotones/

方便你選擇的配色工具：

