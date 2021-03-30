你用線上去背，人像髮絲都無法完美去背？最近小編發現 BackgroundCut 線上去背工具，提供「高畫質」去背圖片，註冊後可獲得免費 2 張的下載額度，一般畫質則可以無限次去背，去背的效果相當好，連「毛髮」部份都能絲絲分明，甚至比我們手動去背效果還好，有需要處理圖片去背的朋友，這個超實用線上去除照片背景的工具，不收下會後悔～小編之前都用 Remove.bg，自從發現這款之後，決定以後都用它了。

去背方式相當簡單，進入 BackgroundCut 首頁後，上傳要去背的照就可以啦。

10 秒鐘內照片就會被處理完畢，左邊是預覽圖，右邊是原圖。預覽圖看起來有點兩光，不過下載之後就會是正常的，點擊右邊的 Download 就可以下載一般畫質的去背照片，如果想要獲得高畫質版本的，可以用 Google 帳號快速登入下載，每個新帳戶會送 2 個高畫質照片下載的額度，之後就必須付費。

小編特地挑了一張比較難處理的照片，人像的頭髮上方有無數的細小髮絲，BackgroundCut 處理相當令人驚訝，完全比我自己手工移除背景還專業啊。

進入自己的帳戶後台，可以看到目前還剩餘的高畫質去背額度，連結替大家準備在下方，有需要的朋友請趕緊收下吧，是小編目前看過的移除照片背景工具前幾名之一！

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