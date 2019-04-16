Remove.bg 線上商品去背五秒完成，完全免費狂電手工去背效率！

2019-04-16 06:03:28 9M87

產品線上免費去背

你的商品照還在用手工去背嗎？今天跟大家分享 Remove.bg 線上免費去背工具，可以讓你在 5 秒內快速幫商品去背，其實這是它推出的新功能，之前只支援線上人像去背，新推出的商品去背，不管你是衣服、鞋子、襯衫、包包等，通通可以在五秒鐘內快速把背景拿掉，還支援後製將錯誤判斷的地方塗掉或復原，也可以將透明的背景替換為純色或是指定的照片！這麼強大的服務，大家趕快收下吧～

線上免費去背：https://www.remove.bg/

產品線上免費去背
△ 進入 Remove.bg 首頁後，可以看到大大的藍色背景，支援兩種匯入照片的方式，一種是直接上傳，另一種是貼上圖片網址，我這邊就用輸入圖片網址的方式來示範。

商品免費去背

△ 第一張不要太難，先來一張植物加簡單的背景做實驗，輸入網址過不了幾秒後，就可以看到去完背景的圖片啦！只能說這張背景相對單純，對於 Remove.bg 來說太簡單啦！若你覺得修得不夠好，可以點擊右下角的 Edit 來做進一步的手動調整。

線上免費去背

△ 點擊 Edit 後，看到最上方的 Erase、Restore，分別是擦拭與復原，若有不該去背的地方被去掉了，或該去背的地方沒去掉，都可以在這邊做調整。

產品線上免費去背

△ 背景的部分預設是透明的，也可以在 BACKGROUND 調整純色背景、自訂的照片，調整完畢後按下 Save 就可以啦！

產品線上免費去背

△ 第二張來點稍微複雜一點的，有三種以上的產品，比較像是我們平常幫產品拍照的產品，這次難度比較高，看成品圖雖然有些地方被誤判了，但至少有 90% 以上的地方都被正確處理了，被誤判的地方就被到 Edit 手動塗改彌補一下吧～

商品線上去背

△ 第三張我挑選一張背景比較複雜的圖片，Remove.bg 也算是修得還不錯，但以商品圖來說我們可能不需要腳的部分，可以透過 Edit 來將腳塗抹掉。

網拍去背工具

△ 透過手動塗抹之後，就可以把腳的地方塗掉啦！基本上我覺得 Remove.bg 的商品去背，如果是背景較單純、只有單一主物體的話，成功率會非常高，在背景較複雜的情況下也能至少做到 8、90% 去背，對於一個免費的服務來說，我個人覺得這樣已經非常滿意啦！大家如果有去背需求，一定要把 Remove.bg 收藏起來～

線上免費去背：https://www.remove.bg/

Remove.bg 線上商品去背五秒完成，完全免費狂電手工去背效率！ 相關文章

訪客留言

Remove.bg 線上商品去背五秒完成，完全免費狂電手工去背效率！ 參考資料

面對購物旺季與瘋狂折扣的四個斷捨離心法
PowerPoint 2010 以上版本，那麼你其實已經擁有了一個更強大快速、品質更好的自動照片去背工具 ... removebg AI 快速幫人像貼圖照片去背，全自動免費線上工具 面對購物旺季與瘋狂折扣的四個斷捨離心法 覺察時間管理習慣中的定型心態，開啟「成長 ...
線上人像去背工具推薦 removebg 精準又快速 | 綠色工廠
remove.bg 免費線上去背 AI 精準演算 5 秒鐘去背完成，AI 線上去背,人像去背工具,人像快速去背,線上去背工具,去背工具推薦有沒有更快速更聰明的去背方式？一張簡單的人像去背過去的方法是開啟 Photoshop，慢慢的將不要的背景塗掉，這是最傳統也最耗時的 ...
Photoshop CS6 網拍相片後製加入去背的商品相片- YouTube
Photoshop CS6 網拍相片後製加入去背的商品相片. Kk Hui. Loading... Unsubscribe from Kk Hui? Cancel Unsubscribe ...
不必跪求神人！2步驟做出完美去背照的免費修圖工具- 商業周刊- 商周 ...
今天來介紹一個非常實用的線上免費修圖工具：「 Clipping Magic 」，它的功能是幫你進行圖片去背。我使用了一個月後，覺得效果真的很好，不只是用&nbsp;...
Remove.bg 免費圖片去背線上工具，5 秒輕鬆幫人物去背景，連我阿嬤都會去背！ - TechMoon 科技月球
以往當我們要幫圖片去背景的時候，通常要有一點 Phtoshop 的基礎技術，利用遮罩方式人工手動一筆一畫的才能夠去除一張圖片的背景。儘管後來市面上不斷推出許多去背軟體或工具，但是效果仍然不彰，去背後往往都會發生主畫面被切掉或是殘留一些 ...
remove.bg - Remove the background of any image 100 ... - Product Hunt
Remove.bg is a free service to remove the background of any photo. It works 100% automatically: You don&#39;t have to manually select the&nbsp;...
Photoshop 去背入門：菜鳥練功專用- 使用套索工具鍛練去背基本功【飛肯 ...
Photoshop 的去背方法百百種，從簡單的魔術棒工具、快速選取工具、還有路徑 ... 以初學者來說，這一張照片要去背去得很乾淨大概要花上30 分鐘的時間，一直練一直&nbsp;...
Photoshop-商品去背小技巧(調整邊緣) - YouTube
Photoshop-商品去背小技巧(調整邊緣) ... Photoshop去背懶人使用魔術棒去背(高手限用：使用快速鍵) - Duration: 6:27. 謝感覺 14,851 views ...
Photoshop「調整邊緣」讓去背變得快速、更容易 | 梅問題．教學網
PhotoshopCS5新增了一個神奇的去背功能，那就是利用選取範圍的【調整邊緣】將背景去除掉，而此方法原比先前的摘取來的強大許多，這個調...
圖片不會去背怎麼辦？線上工具懶人去背法#不過近年除了使用 ...
就是個讓懶人們上傳圖片就搞定一切的免費線上去背工具。 ... 直接產生去除背景的 ... #1 線上人像去背工具推薦removebg 精準又快速 &middot; 有的沒⊙⊙ &middot; 資訊 &middot; 3 個月前.