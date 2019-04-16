你的商品照還在用手工去背嗎？今天跟大家分享 Remove.bg 線上免費去背工具，可以讓你在 5 秒內快速幫商品去背，其實這是它推出的新功能，之前只支援線上人像去背，新推出的商品去背，不管你是衣服、鞋子、襯衫、包包等，通通可以在五秒鐘內快速把背景拿掉，還支援後製將錯誤判斷的地方塗掉或復原，也可以將透明的背景替換為純色或是指定的照片！這麼強大的服務，大家趕快收下吧～

△ 進入 Remove.bg 首頁後，可以看到大大的藍色背景，支援兩種匯入照片的方式，一種是直接上傳，另一種是貼上圖片網址，我這邊就用輸入圖片網址的方式來示範。

△ 第一張不要太難，先來一張植物加簡單的背景做實驗，輸入網址過不了幾秒後，就可以看到去完背景的圖片啦！只能說這張背景相對單純，對於 Remove.bg 來說太簡單啦！若你覺得修得不夠好，可以點擊右下角的 Edit 來做進一步的手動調整。

△ 點擊 Edit 後，看到最上方的 Erase、Restore，分別是擦拭與復原，若有不該去背的地方被去掉了，或該去背的地方沒去掉，都可以在這邊做調整。

△ 背景的部分預設是透明的，也可以在 BACKGROUND 調整純色背景、自訂的照片，調整完畢後按下 Save 就可以啦！

△ 第二張來點稍微複雜一點的，有三種以上的產品，比較像是我們平常幫產品拍照的產品，這次難度比較高，看成品圖雖然有些地方被誤判了，但至少有 90% 以上的地方都被正確處理了，被誤判的地方就被到 Edit 手動塗改彌補一下吧～

△ 第三張我挑選一張背景比較複雜的圖片，Remove.bg 也算是修得還不錯，但以商品圖來說我們可能不需要腳的部分，可以透過 Edit 來將腳塗抹掉。

△ 透過手動塗抹之後，就可以把腳的地方塗掉啦！基本上我覺得 Remove.bg 的商品去背，如果是背景較單純、只有單一主物體的話，成功率會非常高，在背景較複雜的情況下也能至少做到 8、90% 去背，對於一個免費的服務來說，我個人覺得這樣已經非常滿意啦！大家如果有去背需求，一定要把 Remove.bg 收藏起來～

線上免費去背：https://www.remove.bg/