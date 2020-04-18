Unscreen

圖片有自動去背工具，影片有沒有？影片若要去背的話，必須上一個綠幕，才能達到去背的功能，但是今天小編要跟大家分享一個最近看到非常強大的線上影片全自動去背工具 Unscreen，只需要將影片上傳，完全不需要任何技術，Unscreen 就會自動將影片中的主體去背完成，目前完全免費使用，有需要的朋友可以將它收藏起來！圖片去背可以參考：remove.bg 去背神器桌面版，五秒內皆可快速去背免費使用（Windows/Mac/Linux）

免費影片去背

進入 Unscreen 網頁後，按下 Upload Clip 上傳影片，或直接按下 Ctrl + V 貼上影片網址，不過小編實測後發現 YouTube 影片網址不能用，還是用上傳的比較穩定一些。

Unscreen

接著不到幾秒鐘的時間，影片竟然就完成去背了，這樣看你可能看不出什麼，所以下面給大家去背前的影像作為參考：

去背前的影片背景相當複雜，是移動的街景，但是 Unscreen 卻處理得相當好，雖然還是有些殘影，不過以全自動處理來說，已經令我相當驚訝，下面會提供處理好的動態影像給大家參考。

影片人像去背

去背完影片後，Unscreen 還提供的背景抽換功能，有現成的動態背景可直接點擊，立馬能夠在上方查看效果，下面小編給大家看看去完加上動態背景的成果：

影片去背工具

當然也可以抽換成純色背景、自己上傳的圖片。

Unscreen

只能夠下載 GIF、動態 PNG、單格影像，而且目前 GIF 限制最長只能夠 5 秒鐘。

Unscreen

當然未來 Unscreen 也會推出 Pro 版本，將能夠下載 Full HD 畫質、無限制時間長度的 GIF、無浮水印、影片檔、API 等，可在旁輸入 Email，當 Unscreen Pro 推出時可即時獲得消息，並且得到免費額度。

Unscreen：https://www.unscreen.com/

Unscreen 影片線上去背，跟綠幕說再見 100% 全自動無技術需求 相關文章

訪客留言

Unscreen 影片線上去背，跟綠幕說再見 100% 全自動無技術需求 參考資料

可從「影片擷取畫面」再「去背合成」的影像編輯器～Cut Paste Photos &amp; Video Frames（Android） – 重灌狂人
第1步 可選擇去背或合成。 要去背的話來源可透過相機、相簿或是影片擷取。 第2步 若選擇從影片擷取在選入影片後點擊上方的「獲取框架」程式就會自動從影片中取出 11 個畫面。 第3步 接著就可以左右滑動選取要使用的畫面若都沒擷取到想要的可「再試一次」。 ...
「Unscreen」超強影片去背工具，可更換多種動態背景！ – 重灌狂人
「Unscreen」超強影片去背工具，可更換多種動態背景！ ... 至網站上，經由網站的智慧分析就能立即辨識出影片的主角，並自動將其餘的背景除去！ ... 第3步 完成去背後，可在下方選擇要休留透明背景或是加入動態、單色、靜態背景.
Select Video or GIF – Unscreen
Select a video or GIF to remove the background 100% automatically, online &amp; free! Get update notifications Sign up for our mailing list and we will let you know when we release Unscreen Pro, new features or special offers.
Trace 線上快速照片去背，免費高品質通用人物、動物、食物
「 Trace 」是一個簡單易用，快速解決去背需求的線上工具。它的特色是速度快、去背效果優異，人物、動物、食物、物品都通用。缺點則是無法手動做任何修改。 所以如果你只是要做一個簡單的社群貼圖、即時通貼圖，或是簡報中的簡單素材，這時候其實這樣的自動去背工 ...
Remove Video Background – Unscreen
Producing background-free video used to require complex and fiddly techniques like chroma keying and greenscreens. With Unscreen you can record your footage anywhere, then simply get rid of the background. Pre-register for free credits Sign up ...
removebg AI 快速幫人像貼圖照片去背，全自動免費線上工具
例如「 remove.bg 」這個最新推出的線上工具，同樣利用 AI 辨識技術，快速幫人像照片去背， 100% 全自動，並且號稱只要五秒鐘就能完成去背，整個工具目前還完全免費，提供下載 PNG 圖檔。
Background Burner 線上去背工具，從圖片或相片中「全自動」去除背景
Background Burner 無須下載、安裝任何軟體，只要將相片上傳，就能在線上自動去背，不僅如此，使用者還能從自動去背的圖片中來進行微調，手動繪製出要去背的範圍，讓程式自動演算、計算出你要保留的部份，輕鬆完成去背工作。
自動去背– 免費資源網路社群
免費資源網路社群所有包含「自動去背」標籤的文章一覽。 ... Unscreen 線上影片去背工具，全自動去除背景支援GIF 動態圖 ... 使用AI 技術，透過機器學習過程讓工具可以自行判斷並將相片的前景、背景分開，在五秒鐘快速完成100% 自動完整去背！
不懂修圖軟體又想「去背」怎麼辦？只要Word或PowerPoint就能搞定 - The News Lens 關鍵評論網
Word也可以進行照片去背！除了速度快反應即時，也懂得「自動」偵測並去除多餘背景，還有手動微調的空間，更棒的是還可以匯出原始解析度的高品質PNG圖檔。 標籤: WORD, Microsoft, Powerpoint, 去背, 簡報, 投影片, 圖片
Unscreen | Definition of Unscreen by Merriam-Webster
Unscreen definition is - to remove the screen from : unveil, reveal. Love words? You must — there are over 200,000 words in our free online dictionary, but you are looking for one that’s only in the Merriam-Webster Unabridged Dictionary.Start ...