圖片有自動去背工具，影片有沒有？影片若要去背的話，必須上一個綠幕，才能達到去背的功能，但是今天小編要跟大家分享一個最近看到非常強大的線上影片全自動去背工具 Unscreen，只需要將影片上傳，完全不需要任何技術，Unscreen 就會自動將影片中的主體去背完成，目前完全免費使用，有需要的朋友可以將它收藏起來！圖片去背可以參考：remove.bg 去背神器桌面版，五秒內皆可快速去背免費使用（Windows/Mac/Linux）

進入 Unscreen 網頁後，按下 Upload Clip 上傳影片，或直接按下 Ctrl + V 貼上影片網址，不過小編實測後發現 YouTube 影片網址不能用，還是用上傳的比較穩定一些。

接著不到幾秒鐘的時間，影片竟然就完成去背了，這樣看你可能看不出什麼，所以下面給大家去背前的影像作為參考：

去背前的影片背景相當複雜，是移動的街景，但是 Unscreen 卻處理得相當好，雖然還是有些殘影，不過以全自動處理來說，已經令我相當驚訝，下面會提供處理好的動態影像給大家參考。

去背完影片後，Unscreen 還提供的背景抽換功能，有現成的動態背景可直接點擊，立馬能夠在上方查看效果，下面小編給大家看看去完加上動態背景的成果：

當然也可以抽換成純色背景、自己上傳的圖片。

只能夠下載 GIF、動態 PNG、單格影像，而且目前 GIF 限制最長只能夠 5 秒鐘。

當然未來 Unscreen 也會推出 Pro 版本，將能夠下載 Full HD 畫質、無限制時間長度的 GIF、無浮水印、影片檔、API 等，可在旁輸入 Email，當 Unscreen Pro 推出時可即時獲得消息，並且得到免費額度。

Unscreen：https://www.unscreen.com/