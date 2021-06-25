Photo Stamp Remover 浮水印移除,圖片智慧移除

惹人的浮水印真的很討厭，雖然說去除浮水印好像都是些偷雞摸狗的行為，不過有時候還真的會需要，這時候請使用 Photo Stamp Remover 這款浮水印移除工具，也如同現在許多手機當中的智慧移除功能，可以將不想出現的局部移除，就像很多人會要求網友們幫忙 P 圖，把旁邊的大叔大嬸 P 掉之類的，代表很多人都不知道該如何做，現在有現成的電腦工具限時免費中，先收下來吧！

限時免費：https://www.softorbits.net/actions/getfreekey.html

Photo Stamp Remover 浮水印移除,圖片智慧移除

△ 進入活動頁面之後填入自己的信箱，點選 Request full version key 送出。若是原本有帳號，就會進入下一個步驟，若是未曾有帳號，必須去信箱認證帳號之後，才可以進入下一個步驟。

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△ 接著填入自己的名稱等資訊，點選 Done. Continue! 繼續。

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△ 最後就可以取得這次的活動序號，這次活動大家應該都是得到相同的序號，軟體可以到文末下載免安裝版。

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△ 開啟軟體後在選單 SoftOrbits > 註冊。

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△ 輸入剛剛所取得的活動序號，點選註冊。

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△ 註冊成功的訊息。

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△ 開啟一張需要修改的圖片，譬如說我要修掉圖中黃色瓶子的文字。

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△ 移除工具在右側，可以透過畫筆去塗滿要移除的地方，或是用框的、用圈地都可以，刪除模式有四種，每一種出來的效果不太一樣，大家可以自已重複嘗試看看，取效果最好的即可。（但是也別太期待^^）

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△ 要移除的項目選取好之後，點選移除開始運算，這時候就稍微等等囉！

Photo Stamp Remover 浮水印移除,圖片智慧移除

△ 大功告成囉！！！不過很多圖片移除後沒有想像中理想，基本上還是小面積的比較容易成功吧？但是官網的 Demo 是還頗不賴的，取決於圖片原本的樣式吧！

http://www.softorbits.com/photo-stamp-remover/

免安裝版：
Photo Stamp Remover 12.1.7z（GOOGLE下載）
Photo Stamp Remover 12.1.7z（1DRV下載）
Photo Stamp Remover 12.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Photo Stamp Remover 12.1.7z（RAPIDGATOR下載）
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