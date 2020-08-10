Slazzer

線上的自動去背工具畫質過低沒辦法滿足你嗎？最近小編也有相關需求，發現這款 Slazzer 線上 AI 自動去背工具，但他們家線上去背畫質同樣會被壓縮，要取得高品質去背圖片的話，必須下載他們家的桌面版軟體，提供 Windows 及 Mac 系統，大家若有印刷需求，需要編輯高畫質的去背圖片，趕快將這款 Slazzer 線上去背工具收下，不論人物去背、商品去背都非常精準，還可以為圖片加上純色背景、風景背景等，跟著小編來試用看看吧。更多去背工具你也可以參考：AIPIX 一鍵自動去背，支援大型圖片輸出，內建圖片編輯器可加入純色背景

Slazzer 線上去背：https://www.slazzer.com/

線上去背

進入 Slazzer 首頁後，不需要註冊，點右邊的 Chosse A Photo 上傳你要去背的圖片。

Slazzer

接著過沒幾秒鐘，Slazzer 就完成去背啦，若去背不夠精準，可以點擊左邊的 Edit 編輯圖片。

去背軟體免安裝

可將邊緣 AI 判斷錯誤的地方重新修正。

Slazzer

也可為去背完成的圖片，加上內建的背景。

Slazzer
不過線上去背只能下載小尺寸的照片，以小編上圖這張為例，原始尺寸為 3375 x 5055，去背完下載縮水只剩下 426 x 640，若你想取得更高畫質的去背必須用他們家桌面版的軟體。

照片去背景app

下方有幫大家準備好載點啦，Windows、Mac 皆可下載。下載完成後必須輸入 API Key 才能解鎖高畫質去背，點擊 Get API Key 取得。

去背app ptt

接下來會被引導到 Slazzer 登入頁，點上方 Sign Up Now 快速註冊一個，需要輸入的個人資料有 Email 及 密碼，送出之後到 Email 開啟驗證信，驗證後就可以登入 Slazzer 啦。

高畫質去背

登入後到自己的帳號後台，就可以找到 API Key 囉，按下 Copy 複製起來，貼到桌面版軟體中就可以了。

商品去背

API Key 驗證通過後，就可以進行原始畫質去背啦，原始圖片 3370 x 5055 去背完成後還是一樣的大小，不過桌面版的同樣只提供 10 張免費額度的高畫質去背，若你圖片比較多或許可以參考：Fake Mail Generator 免洗 Email 產生器，多辦幾個帳號解決，或選擇付費取得更多去背張數。

Slazzer 線上去背：https://www.slazzer.com/
Windows 下載：win_slazzer_v_1.0.0.exe（SLAZZER下載）
Mac 下載： mac_slazzer_v_1.0.0.dmg（SLAZZER下載）

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