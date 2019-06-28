網路上很多圖片都有浮水印，目的就是讓照片有個出處，也比較不會被非法取用，那浮水印要如何去除呢？Apowersoft Watermark Remover 這款工具就是專業的，可以去除圖片與影片上的浮水印！坦白說這是很多人想達成的一件事情，並非是要盜用圖片，有時候只是自己想製作圖片等等私人用途，總之這去除浮水這件事情不論好壞，總之工具要先備好就是了！Apowersoft Watermark Remover 浮水印管家，除了單張影片、單個影片去除浮水印，還具備有批次功能，去除影片浮水印還可以分段落，功能上算是齊全的，這次限時免費提供了一年份 VIP 授權，建議大家把握機會收下這款去除浮水印工具唷！
限時免費：https://www.apowersoft.tw/give-away
△ 進入活動頁面後，請填寫自己的名稱與信箱後點選「免費獲取」，之後可以點選軟體下載開始下載軟體，或是到文末下載安裝版本與免安裝版本。
△ 點選「免費獲取」會跳出一個通知，說你的 VIP 帳戶已經啟動，可以到信箱內查收囉！！
△ 收到信後可以看到自己要使用的激活碼，基本上使用帳號登入即可，若不是要用信箱帳號才需要使用到激活碼。
△ 軟體安裝非常簡單，立即安裝就可以完成！喜愛免安裝版本的朋友可以到文末下載唷！
△ 軟體開啟後會跳出的視窗，請大家點選左下角的 Log in & Sign up。
△ 輸入自己的帳號來登入。
△ 登入過後就可以看到自己是 VIP 帳戶，是年度使用的 License，代表可以整整使用一整年唷！
△ 軟體介面操作算是簡單的，主要就是圖片去除浮水印與影片浮水印，主要將檔案拖曳到軟體介面當中，就可以開始使用，接下來會替大家分別介紹使用方式。
圖片去除浮水印
△ 加入圖片之後，上方有框選、線條框選、塗鴉三種功能，基本上把要去除浮水印的地方填滿就好，我個人是建議是用框選最方便。
△ 在側邊有預覽的功能，勾選後就可以即時預覽去除浮水印的效果如何，基本上它的去除方式是框選處的上下左右為邊界，以對接的方式去遞補中間的顏色，效果沒有 PS 內容感知那麼強大，不過 PS 對很多人來說可能太複雜，去除浮水印交給小工具就可以完成囉！
圖片去除浮水印範例比較
△ 原圖（有浮水印）
△ 去除浮水印
△ 原圖（有浮水印）
△ 去除浮水印
△ 原圖（有浮水印）
△ 去除浮水印
影片去除浮水印
△ 加入影片之後，點選水印選擇後會出現一個紅色框，請大家調整到浮水印的上方，之後就可以即時預覽效果如何。
△ 還有一個分段去浮水印的功能，若是浮水印跑來跑去的話，這功能就可以派上用場，加入分段後就可以分別調整不同的框選處，自己也要去調整分段的開始結束時間。
影片去除浮水印範例
△ 有浮水印的狀態
△ 影片去除浮水印
△ 影片去除浮水印+分段去除
https://www.apowersoft.tw/watermark-remover
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