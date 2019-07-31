要繳交銀行存摺、證件資料給別人申請資料時，心裡總會有一點擔心，如果資料被盜用了怎麼辦？今天來跟大家分享這款神器，我覺得人人都可以先下載起來，這個「證件照加上浮水印」的 iOS 捷徑腳本，可以快速替你的隱私證件、資料加上浮水印，滿滿的浮水印短時間內就可以快速完成，可自訂浮水印的文字、透明度、顏色、大小、角度等，不管怎麼樣先收下就對啦！更多實用腳本你可以參考：Media Grabber iOS 捷徑腳本，支援超過 800 個網站影音下載，iPhone 最強影片下載就是它！

△ 文末幫大家準備好載點啦，直接點擊就可以下載腳本，但是記得 iPhone 裡面一定要有「捷徑」APP 才能下載腳本，沒有捷徑 APP 的使用者，小編文末也準備好載點了啦，趕快去安裝起來囉！

△ 下載好腳本之後，打開你的捷徑 APP 腳本資料庫，點擊剛剛下載的「證件照加上浮水印」腳本，然後就可以選擇要加上浮水印的照片啦，大家記得事先把照片存到手機相簿裡面，接著輸入你要押上的浮水印，僅供 XXX 申請 XXX 文件使用、僅供申請 XXX 文件使用等，輸入完畢之後按下「好」。

△ 接著就會進入調整的步驟，浮水印的尺寸、間隔、透明度、角度、顏色全部都可以依照自己的喜好做調整，調整完畢之後按下方的「產生圖片」。

△ 長按上方預覽圖片後，選擇「儲存影像」就快速完成一張加上浮水印的證件、隱私資料，這樣就可以放心傳給對方啦！人人都有要交出重要私人資料的時候，這時這個腳本就可以派上用場囉，趕快儲存起來吧！

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