防止 Siri 偷聽回傳資料，教你如何禁止 Siri 偷偷蒐集資訊

2019-08-01 07:41:47 9M87

Siri 防止偷聽

最近幾天爆出 Siri 會偷聽並將資訊回傳果伺服器的新聞，讓大家感到非常不安，包含日常的對話、交易，甚至是比較親密的談話都會被 Siri 回傳，雖然蘋果官方澄清，表示 Siri 回傳的數據是用來改善 Siri 的準確度，回傳的數據不到每天 1%，雖然官方出來說明，但還是讓大家心裡怕怕的，今天就來跟大家分享，如何把 Siri 回傳數據的設定關閉，趕快跟著小編來看看怎麼做！

Siri 防止偷聽

△ 目前有國外的網友將描述檔文件，也就是可以關閉 Siri 紀錄並回傳的檔案放在 Github 上提供大家下載，下載並安裝描述檔，就可以強制關閉 Siri 將紀錄發送到蘋果伺服器，點擊文末的連結進入 Github 下載就可以啦，然後按下 direct link 來下載並設定描述檔，按下後點擊「允許」。

Siri錄音偷聽

△  接著開啟 iPhone「設定頁面」找到「已下載描述檔」，並按下右上角的「安裝」。

Siri回傳資料

△ 安裝完畢之後，就可以禁止 Siri 將日常的私密對話傳送出去，如果你也擔心你的隱私會有外洩的疑慮，趕快點擊下方的連結把這個描述檔安裝起來吧！

禁止 Siri 回傳數據描述檔：https://github.com/jankais3r/Siri-NoLoggingPLS

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