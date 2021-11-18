你知道自從 iPhone 升級到 iOS 15 之後，Siri 新增了多項便捷指令嗎？當我們在 iPhone 手機中， 分享照片、網頁連結、截圖給朋友時，是否要進行許多步驟才能分享出去？不過升到 iOS 15 後，我們就能對手機說「嘿 Siri」就可快速聲控分享手機中的照片、Apple Music、網頁連結，以「iMessage 訊息」傳送給指定聯絡人，真的超級方便，那要說什麼指令才有用呢？就讓我們往下看吧！更多 iOS 15 新功能，可參考這篇：iOS 15 懶人包，9 大重點功能一次看！
如何透過 Siri 分享網頁連結？
想要分享網頁連結給朋友時，請先開啟你要分享的網頁，便可對著 iPhone 說出以下指令即可：
- Hey Siri，傳送連結給「某某聯絡人」
- Hey Siri，傳送網址給「某某聯絡人」
- Hey Siri，分享連結給「某某聯絡人」
- Hey Siri，分享網址給「某某聯絡人」
想要分享手機截圖給朋友時，直接對 iPhone 說出下方指令，Siri 就會自動替你截圖當前 iPhone 所停留的畫面並傳送給指定聯絡人。
- Hey Siri，傳送螢幕截圖給「某某聯絡人」
- Hey Siri，傳送截圖給「某某聯絡人」
若你將手機相簿中的照片分享給朋友時，直接點開一張你要傳的照片，便可對 iPhone 說出以下指令：
- Hey Siri，傳送照片給「某某聯絡人」
- Hey Siri，把照片傳給「某某聯絡人」
當你在 Apple Music 中聽到一首好聽的歌曲想分享給朋友時，請先開啟 Apple Music（要有訂閱才能分享），播放你要傳送的歌曲，接著對 iPhone 說出 「Hey Siri，分享這首歌給某某聯絡人」即可。對於想傳送照片/截圖/連結/音樂給指定聯絡人的朋友，趕緊參考以上的教學進行快速分享喔！