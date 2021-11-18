你知道自從 iPhone 升級到 iOS 15 之後，Siri 新增了多項便捷指令嗎？當我們在 iPhone 手機中， 分享照片、網頁連結、截圖給朋友時，是否要進行許多步驟才能分享出去？不過升到 iOS 15 後，我們就能對手機說「嘿 Siri」就可快速聲控分享手機中的照片、Apple Music、網頁連結，以「iMessage 訊息」傳送給指定聯絡人，真的超級方便，那要說什麼指令才有用呢？就讓我們往下看吧！更多 iOS 15 新功能，可參考這篇：iOS 15 懶人包，9 大重點功能一次看！

如何透過 Siri 分享網頁連結？

想要分享網頁連結給朋友時，請先開啟你要分享的網頁，便可對著 iPhone 說出以下指令即可：



Hey Siri，傳送連結給「某某聯絡人」

Hey Siri，傳送網址給「某某聯絡人」

Hey Siri，分享連結給「某某聯絡人」

Hey Siri，分享網址給「某某聯絡人」

如何透過 Siri 分享手機截圖？

想要分享手機截圖給朋友時，直接對 iPhone 說出下方指令，Siri 就會自動替你截圖當前 iPhone 所停留的畫面並傳送給指定聯絡人。



Hey Siri，傳送螢幕截圖給「某某聯絡人」

Hey Siri，傳送截圖給「某某聯絡人」

如何透過 Siri 分享相簿中的照片？

若你將手機相簿中的照片分享給朋友時，直接點開一張你要傳的照片，便可對 iPhone 說出以下指令：



Hey Siri，傳送照片給「某某聯絡人」

Hey Siri，把照片傳給「某某聯絡人」

如何透過 Siri 分享 Apple Music 中的音樂？

當你在 Apple Music 中聽到一首好聽的歌曲想分享給朋友時，請先開啟 Apple Music（要有訂閱才能分享），播放你要傳送的歌曲，接著對 iPhone 說出 「Hey Siri，分享這首歌給某某聯絡人」即可。對於想傳送照片/截圖/連結/音樂給指定聯絡人的朋友，趕緊參考以上的教學進行快速分享喔！