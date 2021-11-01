想知道如何使用 Google Maps 導航時順便播放音樂嗎？就讓小編來教你怎麼開啟 Google Maps 內建音樂播放功能吧！以往我們開車前往不熟的地方時，我們都會透過 Google Maps 順利找到要前往的地點，但一路上只聽播報路線是很無聊的，不過 Google Maps 更新後我們就能邊導航邊聽音樂，有支援 YouTube/Apple Music 及 Spotify，現在就來教大家如何在 iOS 及 Android 平台上設定該功能。更多 Google 地圖功能，可參考這篇：Google Maps 臺灣防災地圖！

iOS 設定 Google Maps 音樂播放教學

首先請開啟 iPhone 上的 Google Maps App，點選右上角的「個人大頭貼」＞「設定」。

接著點選「導航」＞「音樂播放控制項」。

接著你便可以選擇 Apple Music 或 Spotify 連結到 Google 地圖上，當我們返回 Google Maps 並開啟導航模式，下方會顯示 Spotify 或 Apple Music 的音樂播放介面，點擊播放鍵就可播放音樂了。

Android 設定 Google Maps 音樂播放教學

Android 跟 iOS 一樣，先開啟 Google Maps App，點選右上角的「個人大頭貼」＞「設定」。

接著點選「導航設定」>「顯示媒體播放控制項」。

Android 與 iOS不同的是，Android 的 Google Maps 有支援 YouTube Music 及 Spotify 兩款應用程式，選擇你要的音樂程式後，便可開啟導航模式，右側會出現你音樂 App 圖示，點選後就能開始播放音樂囉！