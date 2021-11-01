自從 Spotify 開始也有動態歌詞後，你也想要跳槽到 Spotify 了嗎？礙於價格太高一直找不到適當的時機？Spotify 於 10/28 針對學生族群推出「Spotify 學生方案」，每月只要 75 元台幣，就能享受無限制、無廣告干擾的 Spotify 音樂，相較於最低方案 149 元可以說是打了 5 折，想訂閱 Spotify 猶豫很久了嗎？趕快把學生的優惠資格用好用滿吧。



Spotify 學生方案便宜多少？

在沒有找其它人當分母的情況下，Spotify 學生方案是現有方案中最划算的，以下列出目前 Spotify 訂閱方案表提供給大家參考：

個人方案 雙人 方案 家庭 方案 每月 149 元 每月 198 元 每月 268 元 暢聽音樂，不受廣告干擾

隨時隨地聽音樂，離線也可收聽

隨選即播 2 個 Premium 帳戶，可供同住在一個屋簷下的伴侶使用

Duo Mix：兩人專屬的播放清單，會根據你們喜愛的音樂定期更新

盡情聆聽音樂，不受廣告干擾，支援離線收聽，隨選即播 6 個 Premium 帳戶，可供同住在一個屋簷下的家人使用

Family Mix：全家專屬的播放清單，會根據家人喜愛的音樂定期更新

封鎖兒童不宜的音樂

盡情聆聽音樂，不受廣告干擾，支援離線收聽，隨選即播

Spotify 學生方案內容

學生方案 每月 75 元 符合資格的大學生專享的特殊折扣

暢聽音樂無廣告

隨時隨地聽音樂，離線也可收聽

隨選即播

Spotify 學生方案相較於 KKBOX 學生方案最優惠的（年付方案）每月要 100 元，真的要選的話 Spotify 學生方案價錢會相對比較划算。

上圖為 KKBOX 官網學生方案價格圖，年付的最優惠，換算每月要 100 元，Spotify 不僅比較便宜，而且是按月繳費，不要可以隨時取消訂閱，對學生也比較沒負擔。

Spotify 學生方案申請條件

只要是在獲認證的大專院校註冊就讀，同時年滿 18 歲，就符合資格，你可以享受 Premium Student 最多四年。也就是說這裡只的學生指的是高等教育學生，各大專院校都符合資格，高中、國中以下的同學就等未來上大學在申請囉。

如何驗證學生生份？

Spotify 將透過第三方服務 SheerID 來確認是否註冊在學，訂閱時輸入姓名、就讀學校名稱、Email、聯絡電話就可以訂閱。或者可以提交學生證、成績單、註冊證明等文件進行人工審核。

畢業後還能用 Spotify 學生方案嗎？

從訂閱或最近一次重新驗證學生身分的日期開始算起，只要 Premium Student 方案仍有效，你可以享受服務長達 12 個月。如果優惠期結束後你已經畢業，將無法繼續使用學生方案。屆時你的訂閱方案將自動變更為月費 NT$149.00 的個人方案。

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Spotify 學生方案

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