最近換新電腦，有沒有地方可以便宜入手 Windows 11 序號、Office 序號？最近小編發現 MMORC 賣點數卡、遊戲點數的平台，上面也有販售各式 Windows 序號及 Office 序號，搭配 2022 最新的優惠活動，讓小編教你如何用低於市價 6 折買入 Windows 序號、Office 序號，此外電腦必備的防毒軟體也能適用六折價！最低只要 432 元（美金 14.78 元）就能入手 Office 365 Pro plus，同樣的產品在其它通路買原價要 5,230 元，不到一折的序號能不能啟用？就讓小編來當白老鼠實測給各位看吧。

從國外購入的序號合法嗎？

我們曾經分享過一篇文章，如果你對於正版序號有疑問，可以去看看我們之前寫過的文章：Windows 序號可以啟用就是正版嗎？微軟教你辨別合法產品金鑰，序號都是微軟官方釋出的，任何人隨便產生一組序號是無法啟用的，能夠啟用代表能夠通過官方系統的驗證機制。

台灣微軟則表示非正當管道同意是侵權的，可能是便宜序號對台灣經銷商造成了衝擊？因為微軟在台灣的合法授權代理商為聯強/展碁/捷元，購買合法金鑰可洽聯強/展碁/捷元旗下之經銷商。

不過因為價格差異實在太大了，這才是比較明確的衝突點。若你有任何疑慮，請你不要購買使用，本篇文章也會替大家實測序號是否可以透過微軟安裝與驗證，提供給大家實測的結果參考參考。

便宜序號哪裡買？

這次要跟大家分享的是 MMORC，他們平台已經經營了 5 年多，不是什麼最近才上線的網站，這方面可以放心，如果真的有問題也有 24 小時線上客服可以幫我們解決問題。

實測購買 Office 序號能否啟用？

MMORC 有各式序號，例如：Windows 11、防毒軟體及 Office，這次我們就拿大家最常用的 Office 2021 Pro Plus 購買實測看看，優惠價要美金 76.99 元，點擊 Add Cart 加入購物車。

然後按下 Place Order 確定訂購。

隱藏版低於市價 6 折優惠碼

接著大家別急著結帳，因為輸入隱藏版優惠碼 TSU40 按下 Apply Coupon，讓你輕鬆打 6 折，原價 76.99 美元的序號，打完折扣後只要 46.19 美元，換算台幣 1352 元，是一次性買斷的價錢，超划算的啦！

最後就是付款啦，付款方是有百百種，台灣常用的 VISA 金融卡、Master Card 信用卡通通有，就連最近比較紅的加密貨幣支付也支援。選好付款方式之後，在下方輸入你的 Email 並點擊右側的綠色確認按鈕。

本次實測小編選擇 PayPal 付款。

付款完成！接下來讓我們來實測看看能不能啟用吧。

付款後會進入上方頁面，點擊 Extract Key 來展開序號。

看到序號後就可以複製起來備用，怕弄丟的話，建議點擊 Send Email 傳送一份到 Email 真弄丟還可到 Email 查詢。

如果沒有點擊 Send Email 就不會傳送到信箱，有點才會寄喔。

如何啟用 Office Pro Plus 序號？

載點大家也不用擔心，回到你剛剛購買的商品頁面，下方就有備好各式載點啦，我們點擊繁體中文的 Office Pro Plus 來下載。

下載後完成安裝，然後貼上剛剛購買的序號，按下啟動 Office。

各位觀眾，我們的 Office 序號就這樣成功啟用啦！這次實測成功！

推薦購買 MMORC 的產品嗎？

整體購買流程很順暢，重點是中途小編遇到序號啟用問題，馬上詢問 MMORC 線上客服，10 秒鐘內馬上就有客服回覆的，售後服務速度相當快，因此我的啟用問題不到 1 分鐘內就被解決了。我覺得不只價格公道又低於市價，服務更是無可挑剔，我個人認為 MMORC 相當值得推薦！

還有哪些超值優惠？