想騎 YouBike 代步卻怕撲空嗎？前 30 分鐘免費的小確幸，是讓我會偶爾使用的原因，雖然自從有了獨輪之後，使用 YouBike 頻率就下降了許多。今天關於 YouBike 的好消息又多一則囉，Google 地圖帶來了更新，使用者直接打開 Google 地圖，就能看到 YouBike 目前所剩餘的數量，這個服務 Google 於全世界 24 個城市推出，新北、高雄就在此次的更新中，趕快來看看這項便利的服務吧。

△ 只要打開 Google 地圖，輸入 YouBike 或公共腳踏車，就可以查詢到公共腳踏車租借的站點、剩餘數量，值得注意的是，全世界推出的 24 個城市中，台灣是亞洲第一個擁有此功能的國家！而且一次包了 2 個城市～

△ 於搜尋欄位上，搜尋「YouBike」、「公共腳踏車」，就可以找到腳踏車站點、剩餘數量！以前還要下載專用的 APP，感覺 Google 地圖這個功能是相見恨晚啊，早該有這個功能了 XD

△ 比較令人不解的是，目前這個功能在新北市開放，台北市目前還沒有開放查詢。如果要查詢較詳細的腳踏車站點情況，還是要透過專用的 YouBike APP 來查詢會比較詳細。

△ 點擊進去之後，可以看到 YouBike 更詳細的資訊。

△ 台灣目前只有新北、高雄兩個縣市看得到單車租借狀況，其餘的縣市只能等待之後的更新釋出看有沒有機會囉。目前如果你是在其他縣市的，還是得依靠專用的 APP 查詢。

https://www.blog.google/products/maps/real-time-bikeshare-information-google-map/