Yandex Translate 免費線上翻譯工具，圖片、網站都能輕鬆幫你翻譯！

不想再一個一個慢慢翻譯圖片上的英文或英文網站的文字了嗎？不妨使用 Yandex Translate 免費線上翻譯工具吧！Yandex Translate 是一個簡單又方便的線上翻譯工具，Yandex Translate 不只可以將圖片中的英文進行翻譯，也能翻譯網站與文件，網站中一共有 100 多種不同語言包括繁體中文，你也可以自己選擇範圍來翻譯文字，讓你不用在一個一個慢慢查尋，是個非常適合不懂英文卻想了解文字內容的人使用，就讓我們往下看如何操作吧！更多好用的線上翻譯工具請參考這篇：DeepL 線上翻譯工具，德國團隊開發，用 AI 技術讓譯文更自然流暢

Yandex Translate 免費線上翻譯工具，圖片、網站都能輕鬆幫你翻譯！

首先進到 Yandex Translate 網站後，你可以在上方看到文字（TEXT）、網址（SITE）、文件（DOCUMENT）、圖片（IMAGE） 四種功能，在「IMAGE」你可以將你要翻譯的圖片上船或從桌面拖曳到網站中都可以。

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接著你可從網站裡 100 多種不同語言中，選擇你要翻譯的語言。

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翻譯選擇好後，可以點擊上方的「Block」選擇要翻譯單字（Words）、一行（Lines）或是整個段落（Blocks）。選好之後網站就會自動將翻譯好的文字反黃。

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你只要用滑鼠點擊反黃區域，網站幫你翻譯好的文字就會出現，翻譯也很完整！若你想複製圖片上的翻譯文字，可點選右上角的「Open in Yandex Translate」。

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點擊之後，Yandex Translate 網站會要你輸入 IP 地址搜索驗證碼，輸入完畢後點擊「Continue」。

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這時網站會跑出顯示你的圖片翻譯內容的「TEXT」分頁，若想聽語言朗讀的話，你可以點擊「喇叭」圖示聆聽。讓你想將整個網頁中的文字進行翻譯的話，可以點擊上方的「SITE」。

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在「SITE」網站翻譯頁面中，你可以上方的網址欄中貼上網址，並按下「Translate」，便可將整個網站以翻譯語言顯示於下方窗口內，右上方有可以讓你調整顯示窗口的按鈕，讓你調整成單一、垂直、水平窗口都可以。

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在「DOCUMENT」中，你可以選擇 DOC、DOCX、PDF、XLS 與 XLSX 格式的文件進行文字翻譯，遇到看不懂的文件時非常方便，但檔案限制為 5 MB 大小。看完以上 Yandex Translate 免費線上翻譯工具介紹，是不是覺得實用又方便呢？有需要的朋友，趕緊將這網站收下吧！

Yandex Translate：https://translate.yandex.com/ocr

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