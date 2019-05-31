訊飛翻譯 APP 中日英韓雙向翻譯，速度、精準度比 Google 翻譯好用

2019-05-31 08:51:27 9M87

訊飛翻譯

有沒有比 Google 翻譯更好用的 APP？今天要跟大家分享的這款「訊飛翻譯」就是其中之一，這款翻譯 App 目前只支援 Android 系統，不管是語音還是文字，通通都可以精準翻譯，雖然語音目前只支援中英、中日、中韓、中俄雙向翻譯，但我覺得精準度足夠比較重要，出國玩的話我覺得這款翻譯 APP 就很足夠啦，翻譯得相當精準、快速，我個人覺得相當滿意！iPhone 可以參考這款：【iOS】 講話和翻譯語音即時雙向翻譯，出國旅行必備翻譯神器！

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△ 安裝完 APP 之後將它開啟，就可以進入語音翻譯的畫面啦，剛剛上面就有提到目前語音翻譯支援中英、中日、中韓、中俄雙向翻譯，此外如果你分享 APP 還可以解鎖四川話、英語雙向翻譯及粵語、英語雙向翻譯，幸好這兩種語言剛好不是這麼常用 XD

訊飛翻譯

△ 選擇好語言之後，就可以長按下面的語言進行翻譯囉，我覺得不管是中文還是英文，在辨識度上都是很精準的，不只輸入精準而已，連翻譯也很精確，速度上也不差，我個人認為真的可以取代 Google 翻譯沒有問題！

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△ 除了語音之外，「訊飛翻譯」也支援文字辨識，語言的部分一樣是中英、中日、中韓、中俄雙向翻譯，但就沒有方言可以解鎖囉～不過影響不大，讓我們來看看翻譯效果如何？

中韓翻譯APP

△ 文字翻譯當然不會比語音翻譯差到哪裡去，可以說是一樣好啦！文字翻譯也支援朗讀功能，如果出國在外，有不適合發出聲音或是到一個比較吵的場所，就可以用文字翻譯 show 給對方看，也是一個不錯的溝通方式。下方的快速功能鍵，其中有一個「放大」功能，可以放大譯文讓對方看得更清楚啦！綜合使用下來，我後來還試了日文，發現中、英、日三個語言翻譯準確度、辨識精準度、翻譯速度都令人相當滿意，最重要的是這是一個免費 App，完全可以取代 Google 翻譯沒有問題啊～

馬上下載翻譯神器： 訊飛翻譯（GOOGLE下載）

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