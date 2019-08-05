去日本玩不用找翻譯機了！用 LINE 就可輕鬆翻譯，台灣人最常出國旅遊的地方，日本沒有第一名也有第二名，去日本多少會擔心日文不通的情形，現在不用另外下載翻譯 APP，打開 LINE 將「FunJapan 日文翻譯」加入好友，就可以直接進行中日翻譯啦，中文直接翻日文沒有問題，還支援語音播放，LINE 隨隨開隨翻超方便，趕快告訴爸爸媽媽這個好消息！你也可以參考：語音翻譯 APP 免費下載，支援全世界超過 44 種語言

△ 首先加入 FunJapan 日文翻譯 LINE 好友 ( 文末附有連結 )，直接加入就可以開始進行中日翻譯囉！支援中到日、日到中雙向翻譯，直接輸入要翻譯的句子，就可以得到回傳的翻譯訊息。下面來看看小編實際操作一遍吧！

△ 基本上簡單的問路、點菜、多少錢等翻譯，都可以完美翻譯，直接秀給日本人看是絕對看得懂沒問題！再來是翻譯小技巧，「FunJapan 日文翻譯」支援語音播放功能，在句子前面加上「。」，翻譯的訊息就會以語音的形式回傳 ( 如上圖 )。不管你是語音、文字翻譯，都支援中到日、日到中雙向翻譯，真的非常方便實用。

△ 當然你也可以邀請「FunJapan 日文翻譯」到群組中，它就可以在群組中擔任中、日雙向翻譯的角色啦！如果要跟群組裡面的日本人溝通，「FunJapan 日文翻譯」也是個很方便的工具～趕快將 「FunJapan 日文翻譯」加入好友，以備不時之需。

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