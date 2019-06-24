語音翻譯 APP 免費下載，支援全世界超過 44 種語言

2019-06-24 05:23:33 9M87

語音翻譯

翻譯 APP 你都用哪款呢？今天來跟大家分享這款「語音翻譯」APP，除了語音、輸入翻譯以外，還支援其它翻譯 APP 少見的「多語言翻譯」，輸入一次就可以同時得到好幾國的語言翻譯。語音翻譯 APP 除了出國旅行很好用之外，用來當作語言學習的工具也是不錯的選擇，語音輸入支援全世界 21 種語言，語音朗讀則支援多達 44 種語言，最重要的是免費提供大家使用，有翻譯需求的大家趕快收下吧！iPhone 可以參考這款：【iOS】 講話和翻譯語音即時雙向翻譯，出國旅行必備翻譯神器！

翻譯APP推薦

△ 文末有提供下載連結，目前「語音翻譯」這個 APP 只提供 Android 版本，下載並安裝之後開啟，頁面下方有個「新建對話功能」，點擊下去之後就可以開始翻譯囉，語言切換在頁面的最下方，可以選擇語音輸入，也可以選擇用鍵盤輸入。

語音翻譯

△ 語音翻譯目前支援的語言有：

語音輸入：
- 布爾文
- 阿拉伯文
- 捷克文
- 德文
- 英文
- 西班牙文
- 法文
- 印尼文
- 義大利文
- 希伯來文
- 日文
- 韓文
- 拉丁文
- 馬來文
- 荷蘭文
- 波蘭文
- 葡萄牙文
- 俄文
- 土耳其文
- 中文 ( 簡體 )
- 中文 ( 繁體 )

語音輸出（朗讀）：
- 布爾文
- 阿拉伯文
- 波西尼亞
- 加泰羅尼亞文
- 捷克文
- 威爾斯文
- 丹麥文
- 德文
- 希臘
- 英文
- 國際語文
- 西班牙文
- 芬蘭文
- 法文
- 印度文
- 克羅埃西亞文
- 海地克里奧文
- 匈牙利文
- 亞美尼亞文
- 印尼文
- 冰島文
- 義大利文
- 日文
- 韓文
- 拉丁文
- 拉脫維亞文
- 馬其頓文
- 荷蘭文
- 挪威文
- 波蘭文
- 葡萄牙文
- 羅馬尼亞文
- 俄文
- 斯洛伐克文
- 阿爾巴尼亞文
- 塞爾維亞文
- 瑞典文
- 斯瓦希里文
- 泰米爾文
- 泰文
- 土耳其文
- 越南文
- 中文 (簡體)
- 中文 (繁體)

翻譯APP推薦

△ 今天翻譯圈話題性最高的大概是這一句了吧，Google 翻譯把「So sad to see Hong Kong to become China」翻譯成很高興看到香港成為中國，這邊來試一下語音翻譯 APP 這句會不會對呢？實測之後翻譯是正確沒有問題的，譯文下方有播放鍵，點擊之後可以朗讀～小編後來實測了日文，翻譯也都相當正確，大家可以放心使用沒有問題～

對話翻譯Android下載

△ 除了對話翻譯之外，還支援少見的「多語言翻譯」，就是輸入一次，可以得到好幾種語言翻譯，右下角的輸出語言是可以複選的，如果你要一次得到好幾種翻譯，用這個功能可以省去語言切換的時間。

免費翻譯APP推薦

△ 對了，這款語音翻譯還可以在你按下翻譯的時候，自動產生音檔，讓我們可以離線播放，就算沒有網路也可以重複聽。設定處可以微調語音朗讀速度，如果你不想生成語音文件，也可以這邊刪掉。為了避免要用翻譯 APP 的時候，才臨時隨意下載一個，現在就先裝起來，以備不時之需啦！

下載： 語音翻譯（GOOGLE下載）

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訪客留言

語音翻譯 APP 免費下載，支援全世界超過 44 種語言 參考資料

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