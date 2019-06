翻譯 APP 你都用哪款呢?今天來跟大家分享這款「語音翻譯」APP,除了語音、輸入翻譯以外,還支援其它翻譯 APP 少見的「多語言翻譯」,輸入一次就可以同時得到好幾國的語言翻譯。語音翻譯 APP 除了出國旅行很好用之外,用來當作語言學習的工具也是不錯的選擇,語音輸入支援全世界 21 種語言,語音朗讀則支援多達 44 種語言,最重要的是免費提供大家使用,有翻譯需求的大家趕快收下吧!iPhone 可以參考這款:【iOS】 講話和翻譯語音即時雙向翻譯,出國旅行必備翻譯神器!

△ 文末有提供下載連結,目前「語音翻譯」這個 APP 只提供 Android 版本,下載並安裝之後開啟,頁面下方有個「新建對話功能」,點擊下去之後就可以開始翻譯囉,語言切換在頁面的最下方,可以選擇語音輸入,也可以選擇用鍵盤輸入。

△ 語音翻譯目前支援的語言有:

語音輸入:

- 布爾文

- 阿拉伯文

- 捷克文

- 德文

- 英文

- 西班牙文

- 法文

- 印尼文

- 義大利文

- 希伯來文

- 日文

- 韓文

- 拉丁文

- 馬來文

- 荷蘭文

- 波蘭文

- 葡萄牙文

- 俄文

- 土耳其文

- 中文 ( 簡體 )

- 中文 ( 繁體 )

語音輸出(朗讀):

- 布爾文

- 阿拉伯文

- 波西尼亞

- 加泰羅尼亞文

- 捷克文

- 威爾斯文

- 丹麥文

- 德文

- 希臘

- 英文

- 國際語文

- 西班牙文

- 芬蘭文

- 法文

- 印度文

- 克羅埃西亞文

- 海地克里奧文

- 匈牙利文

- 亞美尼亞文

- 印尼文

- 冰島文

- 義大利文

- 日文

- 韓文

- 拉丁文

- 拉脫維亞文

- 馬其頓文

- 荷蘭文

- 挪威文

- 波蘭文

- 葡萄牙文

- 羅馬尼亞文

- 俄文

- 斯洛伐克文

- 阿爾巴尼亞文

- 塞爾維亞文

- 瑞典文

- 斯瓦希里文

- 泰米爾文

- 泰文

- 土耳其文

- 越南文

- 中文 (簡體)

- 中文 (繁體)

△ 今天翻譯圈話題性最高的大概是這一句了吧,Google 翻譯把「So sad to see Hong Kong to become China」翻譯成很高興看到香港成為中國,這邊來試一下語音翻譯 APP 這句會不會對呢?實測之後翻譯是正確沒有問題的,譯文下方有播放鍵,點擊之後可以朗讀~小編後來實測了日文,翻譯也都相當正確,大家可以放心使用沒有問題~

△ 除了對話翻譯之外,還支援少見的「多語言翻譯」,就是輸入一次,可以得到好幾種語言翻譯,右下角的輸出語言是可以複選的,如果你要一次得到好幾種翻譯,用這個功能可以省去語言切換的時間。

△ 對了,這款語音翻譯還可以在你按下翻譯的時候,自動產生音檔,讓我們可以離線播放,就算沒有網路也可以重複聽。設定處可以微調語音朗讀速度,如果你不想生成語音文件,也可以這邊刪掉。為了避免要用翻譯 APP 的時候,才臨時隨意下載一個,現在就先裝起來,以備不時之需啦!

下載: 語音翻譯(GOOGLE下載)