2019 節能家電補助申請懶人包，最多可以申請 2000 元

2019-06-23 07:10:50 9M87

節能電器退還減徵貨物稅

你家最近有購買電冰箱、冷氣機或除濕機嗎？在本月份（6 月份）增訂的貨物稅條例 11 條之 1 中，只要購買經濟部核定能源標準「第一級」或「第二級」的冰箱、冷氣、除濕機，簡單來說就是 2019/6/15 以後 (含) 購買，符合上面條件的電器，最多可以申請到 2000 元的退稅，下面小編幫大家整理了懶人包，大家最近有要申請的，可以注意看看有沒有符合資格喔。

申請資格

1. 購買日期：2019/06/15 後 ( 含 )
2. 申請期限：購買後 6 購月內 ( 逾期不得申請 )
3. 商品：冰箱、冷氣、除濕機
4. 新購 ( 非二手 )

退稅實施日期

時間：2019/06/15～2021/06/14

我買的電器分別可以退多少？

節能家電補助2019

電冰箱
< 200 公升：退 500 元
200 ～ 400 公升：退 1200 元
>= 400 公升：退 2000 元

冷暖氣機
額定冷氣能力 KW 數 < 3.6 退 1000 元
KW 數 >=  3.6 退 2000 元。

除濕機
每日額定除濕能力 < 9 公升退 500 元
9 ~ 12 公升退 900 元
>= 12 公升退 1200 元

線上申請 6 步驟

節能家電補助2019

1. 驗證身分：

- 自然人憑證
- 健保卡
- 工商憑證
- 組織及團體憑證

2. 輸入連絡電話與郵件地址，並輸入驗證碼驗證

3. 輸入退稅款收款銀行帳戶

3. 準備購買憑證：發票 or 收據，並輸入憑證上資訊

4. 輸入電器類別、廠牌、型號、機器號碼等

5. 勾選聲明事項，按下「申請退稅」

6. 最後列印附件：檢送文件申請表、收件國稅局郵件封面，將發票、收據貼上，郵寄到國稅局完成申請。

紙本申請方法

1. 下載申請書 - 購買電冰箱冷暖氣機除濕機減徵退還貨物稅稅額申請(或撤回)申請書.pdf

2. 準備身分證影本 ( 身分證明文件 )

3. 準備購買發票、收據

4. 郵寄上方資料至國稅局

申請進度如何查詢？

(1) 依憑證登入查詢

(2) 依連絡電話 + 身份證統一編號或營業人統一編號 + 機器號碼或產品製造號碼查詢

(3) 依收件編號 + 身份證統一編號或營業人統一編號查詢

資料來源：財政部

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