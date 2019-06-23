你家最近有購買電冰箱、冷氣機或除濕機嗎？在本月份（6 月份）增訂的貨物稅條例 11 條之 1 中，只要購買經濟部核定能源標準「第一級」或「第二級」的冰箱、冷氣、除濕機，簡單來說就是 2019/6/15 以後 (含) 購買，符合上面條件的電器，最多可以申請到 2000 元的退稅，下面小編幫大家整理了懶人包，大家最近有要申請的，可以注意看看有沒有符合資格喔。

申請資格

1. 購買日期：2019/06/15 後 ( 含 )2. 申請期限：購買後 6 購月內 ( 逾期不得申請 )3. 商品：冰箱、冷氣、除濕機4. 新購 ( 非二手 )

退稅實施日期

時間：2019/06/15～2021/06/14

我買的電器分別可以退多少？

電冰箱

< 200 公升：退 500 元

200 ～ 400 公升：退 1200 元

>= 400 公升：退 2000 元

冷暖氣機

額定冷氣能力 KW 數 < 3.6 退 1000 元

KW 數 >= 3.6 退 2000 元。

除濕機

每日額定除濕能力 < 9 公升退 500 元

9 ~ 12 公升退 900 元

>= 12 公升退 1200 元

線上申請 6 步驟

1. 驗證身分：

- 自然人憑證

- 健保卡

- 工商憑證

- 組織及團體憑證

2. 輸入連絡電話與郵件地址，並輸入驗證碼驗證

3. 輸入退稅款收款銀行帳戶

3. 準備購買憑證：發票 or 收據，並輸入憑證上資訊

4. 輸入電器類別、廠牌、型號、機器號碼等

5. 勾選聲明事項，按下「申請退稅」

6. 最後列印附件：檢送文件申請表、收件國稅局郵件封面，將發票、收據貼上，郵寄到國稅局完成申請。

紙本申請方法

1. 下載申請書 - 購買電冰箱冷暖氣機除濕機減徵退還貨物稅稅額申請(或撤回)申請書.pdf

2. 準備身分證影本 ( 身分證明文件 )

3. 準備購買發票、收據

4. 郵寄上方資料至國稅局

申請進度如何查詢？

(1) 依憑證登入查詢

(2) 依連絡電話 + 身份證統一編號或營業人統一編號 + 機器號碼或產品製造號碼查詢

(3) 依收件編號 + 身份證統一編號或營業人統一編號查詢

資料來源：財政部