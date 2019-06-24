MoMoVOD 發生不能看的情形嗎？有些人會在網路上追劇、看電影，有許多不錯的免費來源，而 MoMoVOD 就是其中之一，近來有網友發現 MoMoVOD 出現「由於版權限制，所在地區無法收看」等情形，但小編親測是沒有發生這樣的問題的，其實以往有許多看影片平台也有發生過類似的狀況，如果你遇到版權問題限制的提示，要如何繼續追劇呢？一起來看看如何解決吧！

不少大陸網站都會出現「由於版權限制，所在地區無法收看」、「頁面不存在」等字樣，像是騰訊視頻、土豆網、優庫網等平台，這可能是因為台灣 IP 被對岸封鎖的關係，因此只要使用翻牆工具，就可以突破封鎖來看影片了。

△ 之前曾經分享過這款「Unblock Youku」Chrome 擴充工具，讓你可以不用額外開啟 VPN 工具，沒有流量上限、速度相當快，新增到 Chrome 之後就可以突破對岸網站的封鎖限制，自由觀看影片啦！如果你是百度網盤無法下載可以參考：Pandownload 突破百度網盤下載限制，不需要 VPN 就可以下載檔案

或者你可以參考其它免費 VPN，以下幫大家整理出幾款：

△ 全平台都能使用的 「Betternet」免費 VPN，不管你是 Anroid、iOS、Windows 還是 Mac 通通可以，Betternet 全憑 App 內的廣告利潤來維持主機的運作，心有餘力的話也可以選擇付費方案，支持它們的人資花費等，大家自由心證沒有強迫，免費的也是可以用沒有問題喔，只是付費的保證穩定度跟速度維持在最高品質！

△ 這款免費 VPN 工具「TouchVPN」，可以讓你跨國跨區下載貼圖，或是跨國下載台灣無法下載的檔案， 使用 VPN 除了下載檔案的好處之外，也可以讓你上網變的更加安全，隱藏上網實際身分，達成匿名上網的效果，所以任何人都非常建議下載來使用，支援 Mac、Windows、iOS、Android、Chrome 瀏覽器等全平台，為了上網安全趕快下載使用吧！

△ 我有親戚與朋友在大陸，他們有我真是幸福，因為我家裡可讓他們輕鬆翻牆，手機板的 OpenVPN 在 LINE 跨區下載貼圖有教過，現在他們希望電腦版也可以翻牆，那就把 OpenVPN 裝在電腦上不就好了！這樣說起來簡單，不過對於電腦不熟悉的人或許還是有些障礙，那這裡就來一步驟一步驟的教學吧！

△ 免費的 PenguinProxy 企鵝代理伺服器工具，軟體名稱雖然是代理伺服器，實際上是匿名的 VPN，有什麼不一樣嗎？代理伺服器通常需要額外設定網路，而 VPN 是連線過後不用去動什麼網路設定就能直接連線，PenguinProxy 的 VPN 是免費的，打開軟體才知道有哪些國家可以連線，方便是方便，但是連線品質不敢保證，這也是為什麼很多 VPN 都是付費的！

△ 穿梭也是很方便的翻牆工具，除了有電腦版之外，手機也有 APP 可以使用

如果你是在電視上面遇到 MoMoVOD 無法收看的情形，可以試試用手機開啟 MoMoVOD，再用 ChromeCast 無線投影到電視上，或使用 AirPlay 功能投射。另外也可以用電腦連接 HDMI 到電視上播放的方式。希望這邊提供的解決方法有幫助到大家順利觀看 MoMoVOD 的影片啦~