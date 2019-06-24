MoMoVOD 不能看怎麼辦？你可以試試這 6 種排除方法

2019-06-24 05:49:26 9M87

momovod 不能看

MoMoVOD 發生不能看的情形嗎？有些人會在網路上追劇、看電影，有許多不錯的免費來源，而 MoMoVOD 就是其中之一，近來有網友發現 MoMoVOD 出現「由於版權限制，所在地區無法收看」等情形，但小編親測是沒有發生這樣的問題的，其實以往有許多看影片平台也有發生過類似的狀況，如果你遇到版權問題限制的提示，要如何繼續追劇呢？一起來看看如何解決吧！

不少大陸網站都會出現「由於版權限制，所在地區無法收看」、「頁面不存在」等字樣，像是騰訊視頻、土豆網、優庫網等平台，這可能是因為台灣 IP 被對岸封鎖的關係，因此只要使用翻牆工具，就可以突破封鎖來看影片了。

momovod 不能看

△ 之前曾經分享過這款「Unblock Youku」Chrome 擴充工具，讓你可以不用額外開啟 VPN 工具，沒有流量上限、速度相當快，新增到 Chrome 之後就可以突破對岸網站的封鎖限制，自由觀看影片啦！如果你是百度網盤無法下載可以參考：Pandownload 突破百度網盤下載限制，不需要 VPN 就可以下載檔案

或者你可以參考其它免費 VPN，以下幫大家整理出幾款：

momovod 不能用

△ 全平台都能使用的 「Betternet」免費 VPN，不管你是 Anroid、iOS、Windows 還是 Mac 通通可以，Betternet 全憑 App 內的廣告利潤來維持主機的運作，心有餘力的話也可以選擇付費方案，支持它們的人資花費等，大家自由心證沒有強迫，免費的也是可以用沒有問題喔，只是付費的保證穩定度跟速度維持在最高品質！

momovod 連不上

△ 這款免費 VPN 工具「TouchVPN」，可以讓你跨國跨區下載貼圖，或是跨國下載台灣無法下載的檔案， 使用 VPN 除了下載檔案的好處之外，也可以讓你上網變的更加安全，隱藏上網實際身分，達成匿名上網的效果，所以任何人都非常建議下載來使用，支援 Mac、Windows、iOS、Android、Chrome 瀏覽器等全平台，為了上網安全趕快下載使用吧！

momovod 進不去

△ 我有親戚與朋友在大陸，他們有我真是幸福，因為我家裡可讓他們輕鬆翻牆，手機板的 OpenVPN 在 LINE 跨區下載貼圖有教過，現在他們希望電腦版也可以翻牆，那就把 OpenVPN 裝在電腦上不就好了！這樣說起來簡單，不過對於電腦不熟悉的人或許還是有些障礙，那這裡就來一步驟一步驟的教學吧！

momovod tv

免費的 PenguinProxy 企鵝代理伺服器工具，軟體名稱雖然是代理伺服器，實際上是匿名的 VPN，有什麼不一樣嗎？代理伺服器通常需要額外設定網路，而 VPN 是連線過後不用去動什麼網路設定就能直接連線，PenguinProxy 的 VPN 是免費的，打開軟體才知道有哪些國家可以連線，方便是方便，但是連線品質不敢保證，這也是為什麼很多 VPN 都是付費的！

Transocks 穿梭 大陸一鍵VPN

穿梭也是很方便的翻牆工具，除了有電腦版之外，手機也有 APP 可以使用

如果你是在電視上面遇到 MoMoVOD 無法收看的情形，可以試試用手機開啟 MoMoVOD，再用 ChromeCast 無線投影到電視上，或使用 AirPlay 功能投射。另外也可以用電腦連接 HDMI 到電視上播放的方式。希望這邊提供的解決方法有幫助到大家順利觀看 MoMoVOD 的影片啦~

MoMoVOD 不能看怎麼辦？你可以試試這 6 種排除方法 相關文章

訪客留言

MoMoVOD 不能看怎麼辦？你可以試試這 6 種排除方法 參考資料

修正影片和遊戲無法執行的問題- 電腦- Google Chrome說明
看看Chrome 是否顯示「按一下即可啟用Adobe Flash Player」的錯誤訊息，或是下載Flash 的訊息。如果看到這類錯誤訊息，表示網站需要授權使用Flash。 請務必只在&nbsp;...
【影音】youtube地區限制chrome &gt; 地區限制問題？不存在的！2018年 ...
本站引用參考文章部分資訊，基於少量部分引用原則，為了避免造成過多外部連結，保留參考來源資訊而不直接連結，也請見諒**. momovod 不能看2019？6 種解 ...
powerfulpower 的分享 - heasay
索六萬」DMP-Z1音樂播放器評測：這是好聲音的最終表現形式｜ 鈦極客 ... 雙4497EQ和TPA 6120A2的組合不僅是目前最頂級的音頻硬件解決方案，在供電、 ... 2019年伊始，手機多鏡頭大戰已打響，以華為mate20/p20為首的三鏡頭手機，無論是 .... 全片使用iPhone X 拍攝，講述了一位火車乘務員母親，因為工作原因不能回家，在列車&nbsp;...
六種智慧解決問題的思維方法 @ 靜蕙的部落格 :: 痞客邦 ::
（四） 選擇方案----- 通過上述比較，選擇一種最適合的方案 （五） 將方案細化為手段 1．確方案的目標 ... 許多問題，以直接的方法無法解決 ，或者難度很大，但是，假如將問題轉換，問題就很好解決了。 問題轉換是一種曲線解決問題的方式，它的公式 ...
解決問題的工具：六頂思考帽，把事情想得更周全！ | 經理人
一種管理思維的方法。想像六種不同顏色的帽子，一次戴上一頂、思考一個面向，幫忙團隊聚焦討論，又能想得全面。
Comments on 逍遙の窩: MoMoVOD 免費追劇網站，海量高清電影、戲劇線上影片(下載教學)
歡迎來訪～&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;是啊！MoMoVOD、PttPlay、屁屁TV 這三個網站都不錯，廣告少播放順暢，應該屬於相同經營團隊，才會同時不能看。Xiao https://www.blogger.com/profile/16990931387512126926 noreply@blogger.com tag:blogger.com,1999:blog ...
影片收進YouTube播放清單不違法，但若被片商盯上你可能還是會付錢消 ...
... 刑事判決102年度刑智上易字第86號），文中指出片商這種「以刑逼民」的方式，使得著作權法淪為片商賺取和解金的工具。 .... 也不能按分享嗎？
MoMoVOD-線上視頻網站-海量高清影片影視免費線上看
影音視頻播放清晰流暢，操作界面簡單友好，真正為用戶帶來“悅享品質”在線觀看 ... 本網站內容收集於互聯網，MoMoVOD-線上視頻網站- 海量高清影片影視免費線上看不承擔任何由於內容的合法性及健康性所引起的爭議和法律責任。歡迎大家對 ...
地區限制問題？不存在的！2018年最新如何破解地區限制教學在國外也 ...
地區限制問題？不存在的！2018年最新如何破解地區限制教學在國外也能使用國內軟件觀看直播和影片. 高手紹. Loading... Unsubscribe from 高手&nbsp;...
【問題】追劇網站今天突然不能看@電腦應用綜合討論哈啦板- 巴哈姆特
昨天還在看35今天想說繼續追36 卻突然不能看了用電視盒跟手機又行煩請有在momovod大大們用電腦幫測試看看能否正常追劇可以的話告知不能&nbsp;...