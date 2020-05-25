balatutu

先前因楓林網事件，許多線上免費追劇網站都站實關站避風頭，像是知名的 MoMoVOD 線上看片平台，不過事隔幾個月後，MoMoVOD 平台竟然又改名為 balatutu 重新復出江湖，若進入 MoMoVOD 舊網域的話，會直接重新導向至這個新的 balatutu，且還新增了深色模式、觀看紀錄、觀看排行榜等功能。雖然這只是其中一個線上追劇平台，但相信還有很多類似的，不過這對影視產業的衝擊肯定非常大，希望大家在觀看影片時，還是能夠選擇正版來源觀看。你也可以參考：番茄小畫板，假畫圖真追劇 App 躲過 App Store 審查

balatutu

從舊站 MoMoVOD 進站，會發現被重新導向至這個新的網域，名為 balatutu 的頁面。

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左上方有影片分類，再往下滑動，就可以看到所有影片分類，包含：大陸劇、韓劇、日劇、台劇、港劇、歐美劇、動漫、綜藝等。種類相當豐富，甚至連最近知名的台劇《誰是被害者》都成為「被害者」。

momovod 關閉

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點開任意一部影片後，可以看到有許多來源，宣稱是由 UP 主 XX 所提供的，以上圖為例，單一一部影片就有超過 8 個觀看來源。

balatutu

觀看時右邊的集數清單可快速切換。

momovod 改名

balatutu

balatutu 甚至還進化了，有了以前 MoMoVOD 沒有的觀看歷史功能，讓觀眾下次進來就能夠直接從這裡繼續觀看。

momovod 不見了

另外，還新增了「排行榜」功能，從周排行榜、月排行榜到總排行榜都有，功能相當完整。

balatutu

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最後，連手機最流行的「深色模式」也有了。只能說 MoMoVOD 不僅僅是改名為 balatutu 就重新上線了，還新增了幾個全新的功能。最後還是要提醒大家，請選擇正版觀看來源，支持影視產業唷！

balatutu：https://balatutu.com/

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