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「星空影視」使用介紹

當我們進到「星空影視」網站後，除了能在上方點選電影、動漫、日韓劇、歐美劇來找尋影片之外，我們也可以點選右手邊的的「選單」功能來找尋更多影片分類。

點進任何一個影片分類後，你便會看到上方出現更細分的影片分類。

找到你要看的影片後，便可點擊進入影片頁面，直接按下「立即播放」便可立即觀賞無廣告干擾的高清影片。

當你在觀看影片的過程中，發現影片跑太慢不順暢的話，影片下方都有提供多種播放路線，讓你隨時可進行線路更換。

手機也能使用「星空影視」觀看影片嗎？沒錯！只要打開手機，透過瀏覽器開啟「星空影視」就可立即觀看影片囉！對於喜歡看影片不受廣告干擾的朋友，趕緊點擊下方連結前往觀賞吧！

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