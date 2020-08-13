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最上方也有影劇分類可以直接前往，不論是日劇、電影、綜藝、動漫、明星、資訊、熱門排行等，都能夠直接點擊前往，也可以在右側直接搜尋節目名稱。

點擊最上方的分類之後，下滑就可以找到許多次分類，包含：最新更新、大家都在看、2019 年日本綜藝等，而小編最喜歡的日本綜藝節目之一《 日本太太好吃驚》竟然也可以在這裡觀看。

按下節目進入後，既可以看到節目年代、編劇、主持人、來賓及節目簡介，下方則是節目歷史集數，直接點擊就能夠開始線上觀看啦。

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日劇 TV：https://www.rijutv.com/