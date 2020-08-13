日劇 TV

線上免費看影片的資源相當多，不過有沒有專門追「日本」節目的網站？最近小編發現「日劇 TV」線上追劇工具，包含：日劇、日本電影、日本綜藝、日本動漫、日本明星等，完全是一款專攻日語影劇的網站，如果其它線上免費看的分類資源太過發散、無法滿足口味特殊的你。或許可以來這個專門蒐集日本影劇的「日劇 TV」，甚至連最新的半澤直樹 2 都上架了，大家趕快來挖寶吧 ~ 用量較大也可以參考 App 下載：冬瓜影視 App 海量韓劇 / 美劇 / 陸劇 / 電影線上看，支援離線觀看

半澤直樹2 線上看

進入「日劇 TV」首頁就可以看到許多影劇節目分類縮圖，右側還上了熱門節目排行榜，若不知道想看什麼的朋友，可以參考右側推薦欄位。

日本電視線上看

最上方也有影劇分類可以直接前往，不論是日劇、電影、綜藝、動漫、明星、資訊、熱門排行等，都能夠直接點擊前往，也可以在右側直接搜尋節目名稱。

日劇線上看2020

點擊最上方的分類之後，下滑就可以找到許多次分類，包含：最新更新、大家都在看、2019 年日本綜藝等，而小編最喜歡的日本綜藝節目之一《 日本太太好吃驚》竟然也可以在這裡觀看。

日本綜藝節目線上看

按下節目進入後，既可以看到節目年代、編劇、主持人、來賓及節目簡介，下方則是節目歷史集數，直接點擊就能夠開始線上觀看啦。

日劇 TV

這個網站相當適合對日本文化、節目、電影、戲劇深深著迷的你，影劇資源非常完整且集中，唯一的小缺點就是速度有點慢，除了這點之外都相當完美，各位日本迷朋友們，趕快收下這個專門看日劇的免費資源吧。

日劇 TV：https://www.rijutv.com/

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