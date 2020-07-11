冬瓜影視

你特別喜歡大錄綜藝那種大場面、大卡司、大預算的畫面嗎？最近在網路上發現一款電影、電視據、綜藝、動漫 App，名為「冬瓜影視」，若你特別喜歡陸劇、大陸綜藝節目、大陸電視劇的話，可不能錯過這款 App，當然不只有大陸電視據，美劇、韓劇、好萊塢電影也是應有盡有，不過就是要跟著大陸的翻譯找片有點麻煩就是了，冬瓜影視還支援離線觀看功能，可以先將要追的劇下載到手機中，沒有網路時也可以觀看，這款 App 目前僅限於 Android 系統安裝使用，iPhone 使用者請參考：番茄小畫板，假畫圖真追劇 App 躲過 App Store 審查

冬瓜影視

可點擊文末的 APK 載點進行下載，安裝後打開就可以看到冬瓜影視主頁面有許多熱門節目推薦。

冬瓜影視apk

上方式分類頁籤，電影分類相當豐富，從動作片、科幻片、喜劇片、愛情片、紀錄片、動畫片、災難片、恐怖片、戰爭片、倫理片等......通通都有，電視劇、影、綜藝、動漫也能夠在上方分類找到，唯一的困擾就是片名的翻譯。

美劇線上看

載入速度還頗快的，支援影片快轉播放，還能夠一鍵投放到電視中，如果你的電視有支援畫面投射的話。

綜藝節目App

通勤時想看影片，因車速關係導致訊號不佳的話，也可以事先將影片下載到手機中，要看影片時就可以離線觀看。基本上像這樣的 App 版權肯定是有問題的，在意的人建議不要使用，最後還是希望大家觀看時能夠選擇正版來源唷。

傳送門：冬瓜影視 APK 下載

冬瓜影視 App 海量韓劇 / 美劇 / 陸劇 / 電影線上看，支援離線觀看 相關文章

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